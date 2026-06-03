ตชด.พัทลุงจับบุหรี่เถื่อนชุดใหญ่ 5 หมื่นกว่าซองบนถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้นจากหาดใหญ่

พัทลุง - ตชด.434 พัทลุง ร่วมกับตำรวจ กก.6 บก.ปทส และฝ่ายปกครองสกัดจับรถบรรทุก ยึดบุหรี่หนีภาษีล็อตใหญ่ 52,500 ซอง มูลค่าความเสียหายเกือบ 33 ล้านบาท คนขับปัดไม่รู้ว่าขนอะไร บริษัทให้ไปรับมาจากศูนย์กระจายสินค้าที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (3 มิ.ย.) ร.ต.อ.ธีรัชกฤติ แก้วขาว รอง สว.กก.6 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ปทส. และ ร.ต.ท.ชูศักดิ์ ชูทอง หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ ตชด.434 พัทลุง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสกัดจับรถบรรทุกเทเลอร์ หมายเลขทะเบียนส่วนหัว 74-5784 สมุทรปราการ หมายเลขทะเบียนส่วนหาง 73-888857 สมุทรปราการ หลังรับแจ้งจากพลเมืองดีเป็นรถต้องสงสัยขนสิ่งของผิดกฎหมาย
ก่อนเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจบนถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้น พัทลุง-นครศรีธรรมราช พบรถคันดังกล่าวขับมาถึงเรียกตรวจค้น พบลังบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 52,500 ซอง รวม 1,050,000 มวน จึงได้ร่วมกันจับกุมตัว นายเหนือเกล้า จุมออน ชาว ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ดำเนินคดีตามมาตรา 203 มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี/มาตรา 204 มีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษี ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตน รู้ว่าเป็นของซึ่งไม่ได้เสียภาษีหรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่าน ศุลกากรโดยถูกต้อง หรือเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาจักรโดยหลีกเลี่ยงยากร
ในเบื้องต้น นายเหนือเกล้า จุมออน ผู้ถูกจับคุม ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และให้การว่าตนเป็นเพียงพนักงานขับรถของบริษัท ท๊อป ๗๑ ทรานสปอร์ต โดยได้เงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท และได้ค่าวิ่งเที่ยวเที่ยวละ 2,400 บาท เท่านั้น
และเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.69 บริษัทได้แจ้งให้ตนไปขึ้นสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เริ่มขึ้นสินค้าตั้งแต่เวลา 15.00 - 19:00 น. เพื่อนำส่งปลายทาง จ.สมุทปราการ และขณะที่ขึ้นสินค้าตนได้นอนรออยู่บนรถบรรทุก ซึ่งตนไม่ทราบว่าสินค้าที่นำขึ้นนั้นเป็นบุหรี่หนีภาษี
สำหรับบุหรี่จำนวนดังกล่าว หากนำไปขายสู่ท้องตลาดจะทำให้รัฐต้องเสียรายได้มูลค่าความเสียหายจำนวน 32,970,000 บาท