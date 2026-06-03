เหลืออีก 6 ชม.คดีหมดอายุความ แต่ไม่รอด ตร. ตามรวบหนุ่มหนีคดีลักทรัพย์นานกว่า 9 ปี

กระบี่ - สุดซวย! หนุ่มหนีคดีลักทรัพย์ 9 ปี 18 ชม. อีก 6 ชม.คดีจะหมดอายุความ แต่สุดท้ายไม่รอด ถูก ตร.จับ ได้ขณะขี่รถสามล้อพ่วง กลางสายฝน อยู่ในพื้นที่ เขาพนม จนท.คุมตัว ยัดเข้าห้องขัง ดำเนินคดี
วันนี้ (3 มิ.ย.69 ) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เขาพนม จังหวัดกระบี่ นำโดย พ.ต.ท.เนติวุฒิ ดีแก้ว รอง ผกก.สส. สภ.เขาพนม นำกำลังเข้าจับกุมตัวนายนิยม หรือ "แดง" อายุ 37 ปี ชาว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ในข้อหาลักทรัพย์ (รถจักรยานยนต์) คดีดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลพรุเตียว อ.เขาพนม
หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้หลบหนีการจับกุมมาโดยตลอดนานเกือบ 10 ปี กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ จึงวางแผนติดตามจับกุม พบผู้ต้องหา จนพบกำลังขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่บนถนนสายกอตง-เขาดิน ต.เขาดิน อ.เขาพนม จึงเข้าตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล ก่อนแสดงหมายจับและควบคุมตัวไว้ได้โดยละม่อม จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พ.ต.ท.เนติวุฒิ เปิดเผยว่า ผู้ต้องหารายนี้เป็นบุคคลตามหมายจับที่หลบหนีคดีมาเป็นเวลานานเกือบ 10 ปี โดยคดีดังกล่าวมีอายุความ 10 ปี และจะหมดอายุความในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 3 มิ.ย.69 หรือเหลือเวลาเพียงประมาณ 6 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดอายุความ
ทั้งนี้ ก่อนการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่าผู้ต้องหากำลังขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่ในพื้นที่ จึงนำกำลังออกติดตาม กระทั่งพบตัวและสามารถจับกุมได้ นับเป็นการปิดคดีได้ทันเวลาก่อนหมดอายุความเพียงไม่กี่ชั่วโมง