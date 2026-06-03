กยท.ไอเดียเลิศ แก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด ด้วยการทำน้ำหมัดชีวภาพจากน้ำนมดิบ ส่งเสริมให้เกตรกรใช้ เป็นปุ๋ยบำรุงดินและพืชซึ่งได้ผลดีกว่าปุ๋ยเคมี
นายญาณกิตต์ ฮารุดีน รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วิกฤตน้ำนมดิบที่เกตรกรผู้เลี้ยงโคนมผลิตได้ล้นตลาด สาเหตุเกิดจากการนำเข้านมผงราคาถูกจาก FTA ( ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ทำให้ตนทุนการผลิตในไทยสูง เกษตรกรต้องแบกต้นทุนจาก อาหารสัตว์ และค่าขนส่งที่สูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถแข่งขันราคาได้ และเพื่อช่วยเหลือเกตรกรผู้เลี้ยงโคมนม จึงได้หาทางออกในการดูดซับน้ำนมดิบที่ล้านตลาดด้วยการนำมา ผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบ ซึ่งเป็นสูตรการผลิตจากกรมพัฒนาที่ดิน
ด้วยการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว สปก. กรมปศุสัตว์ เกษตรกร เพื่อให้เป็นทียอมรับของผู้ใช้ และเป็นที่ต้องการของตลาด และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมทั้ง ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตน้ำหมักชีวภาพฯ ให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปลูกพืช ชนิดต่างๆ
คุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบ มีอะมิโน,โปรตีน ( เคซีน ,โกลบูมีน ) ช่วยเร่งการเจริญตอบโตของพืช ส่งเสริมการแตกใบ แตกยอด ช่วยให้รากแข็งแรง ดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น มีธาตุอาหารหลัก และอาหารรอง ที่พืชต้องการ เช่น ฟอสฟอรัส โพแตสเซียม แคลเซียม และ แมกนีเซียม ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างเชลล์พืช ลดปัญหาใบอ่อนบิดงอ หรือ ยอดแห้ง เหมาะสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ และ การลดใช้สารเคมี และในน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบ ยังมีจุลินทรีย์ แลคโตบาซิลัส ช่วยปรับปรุงสมดุลจุลินทร์ในดิน ช่วยบำรุงดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี กระตุ้นการย่อยสลายของสารอินทรีย์อีกด้วย
ที่สำคัญ ยังช่วยลดกลิ่นเหม็นและยับยั้งเชื้อก่อโรคบางชนิด กรดแลกติก ช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษในดิน ช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตให้ผลผลิตมีรสชาดดีขึ้น พืชมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มีผลการดำเนินการของ กยท.ในการเข้าไปรับซื้อน้ำนมดิบ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ โดยใช้วัตถุดิบคือน้ำนมดิบจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคมน จำนวน 715,180 กิโลกรัม ผลิตน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบได้ 1,144,288 ลิตร ซึ่งมีการบรรจุกภัณฑ์ 4 ขนาด เช่น ขนาด 1 ลิตร 5 ลิตร 20 ลิตร และ 200 ลิตร เพื่อให้เกษตรกรได้เลือก โดย กยท มีการประชาสัมพันธ์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บรโภค ที่รับสินค้าได้ตามจุดที่กำหนด เช่น กยท.เขต กยท.จังหวัด กยท.สาขา และตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนตัวแทนกับ กยท. สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อได้ตามหมายเลขโทร...095 886 6121 หรือ 095 732 4978