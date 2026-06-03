เจ้าท่าภูเก็ตประกาศเตือน! 2-8 มิ.ย.นี้ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง เรือยาวไม่ถึง 10 เมตร ห้ามออกสู่ทะเลเปิด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เจ้าท่าภูเก็ตประกาศเตือน 2-8 มิ.ย.นี้ มีคลื่นลมแรงในทะเลภูเก็ต 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง และเรือยาวไม่ถึง 10 เมตร ห้ามออกทะเลเปิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึจากสภาพอากาศแปรปรวน
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือ ชาวประมง และประชาชนที่ใช้เรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 2-8 มิถุนายน 2569 จะมีคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน
โดยระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2569 ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงมากกว่า 3 เมตร ขณะที่ช่วงวันที่ 5-8 มิถุนายน 2569 แม้คลื่นลมจะเริ่มอ่อนกำลังลง แต่ยังคงมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงเกิน 3 เมตรได้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จึงขอให้นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ และผู้ประกอบการเดินเรือ ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรง
ทั้งนี้ เรือเล็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฝั่ง และ เรือที่มีความยาวน้อยกว่า 10 เมตร ห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิด ตลอดช่วงวันที่ 2-8 มิถุนายน 2569 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวน
เจ้าท่ายังได้กำชับให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ความปลอดภัย เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งาน รวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงที่มีสภาพอากาศรุนแรง
อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ภูเก็ตขณะนี้ มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมลมกรรโชกเป็นระยะๆ ทำให้มีบางพื้นที่ที่น้ำระบายไม่ทัน เข้าท่วมตามซอยต่างๆ โดยสภาพท้องฟ้ามืดครึ้มตลอดทั้งวันนี้ (3 มิ.ย.69)