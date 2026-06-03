ผู้ว่าฯ นราธิวาสนำพสกนิกรทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
วันนี้ (3 มิ.ย.) ที่บริเวณลานนกเงือก ริมเขื่อนท่าพระยาสาย และถนนภูผาภักดี อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยมี นางขนิษฐา หอมยามเย็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง
โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพ และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ตามลำดับ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล
จากนั้นใน เวลา 09.00 น.ที่ อาคารสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมืองนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. เพื่อแสดงความจงรักภักดี