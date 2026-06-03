ภูเก็ต ปล่อยเต่า–ฉลามกบ สู่ทะเล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมจิตอาสา ปล่อยเต่าทะเลและฉลามกบ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
เมื่อเวลา 9.30 น. วันนี้ (3 มิ.ย. 69) ที่บริเวณชายหาด หน้าทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
.
ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี โดยมี พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลตำรวจตรีสินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมด้วย นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง และนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 ตลอดจนประชาชนจิตอาสาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
.
ภายหลังผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี ประธานในพิธีได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ
.
โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน ก่อนร่วมกับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม ปล่อยเต่าทะเลจำนวน 49 ตัว และฉลามกบจำนวน 20 ตัว ลงสู่ทะเล เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
.
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความสามัคคี แม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะตลอดการจัดกิจกรรม แต่ผู้เข้าร่วมงานทุกภาคส่วนยังคงร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมเพรียง ต่างสวมใส่ชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความเสียสละเพื่อส่วนรวม สะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม
.
ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติ ตามแนวทางจิตอาสาพระราชทาน อันเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่จังหวัดภูเก็ตและประเทศชาติต่อไป