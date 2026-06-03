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หรอยอย่างแรง “ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ไม้ละ10 บาท ตำนานความอร่อย ราคาย่อมเยาว์ กว่า 40 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หากพูดถึงอาหารพื้นบ้านราคาประหยัดที่อยู่คู่ชาวบ้านมานานกว่า 40 ปี คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ริมถนนสายพังงา–ทับปุด บริเวณบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ที่ยังคงขายไก่ย่างและไก่ทอดในราคาเพียงไม้ละ 10 บาท ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นร้านขวัญใจคนทุกระดับ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ยังสามารถเข้าถึงอาหารอร่อยในราคาสบายกระเป๋า

ร้าน“ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ตั้งอยู่ติดกับสนามกีฬาตำบลบ่อแสน มีลูกค้าขับรถแวะเวียนมาซื้อไก่ย่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงบ่าย หลังร้านเปิดขายได้ไม่นาน มักมีลูกค้าเข้าคิวเลือกซื้อจนของหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง ภายในร้านมีนางส้า สุมาลี หรือ “กะส้า” อายุ 79 ปี ชาวบ้านบ่อแสน คอยยืนบริการลูกค้าด้วยตนเอง พร้อมลูกมือที่ช่วยย่างไก่บนเตาถ่าน



โดยกรรมวิธีการทำ เริ่มจากนำไก่ที่เสียบไม้ไปย่างจนได้ที่ ก่อนนำมาชุบเครื่องปรุงสีแดงสูตรเฉพาะ แล้วนำกลับไปย่างซ้ำอีกครั้งจนหอมกรุ่น จึงนำมาวางจำหน่าย ทั้งไก่ย่างทรงเครื่องและไก่ทอดในราคา ไม้ละ 10 บาท หรือชิ้นละ 10 บาทเท่านั้น ส่วนข้าวเหนียวนึ่งก็จำหน่ายในราคาห่อละ 5 บาท

ลูกค้าหลายราย บอกว่า รับประทานไก่ย่างทรงเครื่องของกะส้ามาตั้งแต่สมัยเด็ก หรือกว่า 40 ปีก่อน และยังคงแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะติดใจในรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหอมของเครื่องเทศคล้ายแกงมัสมั่น เมื่อนำมารับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งแล้วเข้ากันอย่างลงตัว จนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “หรอยอย่างแรง” อีกทั้งราคายังถูกกว่าร้านทั่วไปมาก


นางส้า สุมาลี หรือกะส้า เปิดเผยว่า ตนเองขายไก่ย่างทรงเครื่องสูตรนี้มานานกว่า 40 ปี โดยคิดค้นสูตรขึ้นเองและยึดหลักขายในราคาที่เป็นมิตรกับลูกค้า เริ่มต้นขายเมื่อกว่า 40 ปีก่อนในราคาไม้ละ 3 บาท ขณะที่ไก่สดในสมัยนั้นมีราคากิโลกรัมละ 16 บาท ก่อนจะค่อย ๆ ปรับขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และตรึงราคาที่ไม้ละ 10 บาทมานานหลายปีแล้ว

กะส้า กล่าวอีกว่า ทางร้านทำกันเองภายในครอบครัวทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทำไม้เสียบ ซื้อไก่สดทั้งตัวมาชำแหละ แยกสำหรับทำไก่ย่างและไก่ทอด จึงสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนได้เป็นอย่างดี ส่วนเหตุผลที่ลูกค้ากลับมาอุดหนุนซ้ำเป็นประจำ น่าจะมาจากรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์และราคาที่เข้าถึงได้ทุกคน


สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลิ้มลองไก่ย่างทรงเครื่องในตำนาน ร้านกะส้าเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด และหยุดขายทุกวันศุกร์





หรอยอย่างแรง “ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ไม้ละ10 บาท ตำนานความอร่อย ราคาย่อมเยาว์ กว่า 40 ปี
หรอยอย่างแรง “ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ไม้ละ10 บาท ตำนานความอร่อย ราคาย่อมเยาว์ กว่า 40 ปี
หรอยอย่างแรง “ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ไม้ละ10 บาท ตำนานความอร่อย ราคาย่อมเยาว์ กว่า 40 ปี
หรอยอย่างแรง “ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ไม้ละ10 บาท ตำนานความอร่อย ราคาย่อมเยาว์ กว่า 40 ปี
หรอยอย่างแรง “ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ไม้ละ10 บาท ตำนานความอร่อย ราคาย่อมเยาว์ กว่า 40 ปี
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