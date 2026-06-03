หรอยอย่างแรง “ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ไม้ละ10 บาท ตำนานความอร่อย ราคาย่อมเยาว์ กว่า 40 ปี

หากพูดถึงอาหารพื้นบ้านราคาประหยัดที่อยู่คู่ชาวบ้านมานานกว่า 40 ปี คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ริมถนนสายพังงา–ทับปุด บริเวณบ้านบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ที่ยังคงขายไก่ย่างและไก่ทอดในราคาเพียงไม้ละ 10 บาท ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นร้านขวัญใจคนทุกระดับ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ยังสามารถเข้าถึงอาหารอร่อยในราคาสบายกระเป๋า
ร้าน“ไก่ย่างทรงเครื่องกะส้า” ตั้งอยู่ติดกับสนามกีฬาตำบลบ่อแสน มีลูกค้าขับรถแวะเวียนมาซื้อไก่ย่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงบ่าย หลังร้านเปิดขายได้ไม่นาน มักมีลูกค้าเข้าคิวเลือกซื้อจนของหมดภายในไม่กี่ชั่วโมง ภายในร้านมีนางส้า สุมาลี หรือ “กะส้า” อายุ 79 ปี ชาวบ้านบ่อแสน คอยยืนบริการลูกค้าด้วยตนเอง พร้อมลูกมือที่ช่วยย่างไก่บนเตาถ่าน
โดยกรรมวิธีการทำ เริ่มจากนำไก่ที่เสียบไม้ไปย่างจนได้ที่ ก่อนนำมาชุบเครื่องปรุงสีแดงสูตรเฉพาะ แล้วนำกลับไปย่างซ้ำอีกครั้งจนหอมกรุ่น จึงนำมาวางจำหน่าย ทั้งไก่ย่างทรงเครื่องและไก่ทอดในราคา ไม้ละ 10 บาท หรือชิ้นละ 10 บาทเท่านั้น ส่วนข้าวเหนียวนึ่งก็จำหน่ายในราคาห่อละ 5 บาท
ลูกค้าหลายราย บอกว่า รับประทานไก่ย่างทรงเครื่องของกะส้ามาตั้งแต่สมัยเด็ก หรือกว่า 40 ปีก่อน และยังคงแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะติดใจในรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหอมของเครื่องเทศคล้ายแกงมัสมั่น เมื่อนำมารับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งแล้วเข้ากันอย่างลงตัว จนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “หรอยอย่างแรง” อีกทั้งราคายังถูกกว่าร้านทั่วไปมาก
นางส้า สุมาลี หรือกะส้า เปิดเผยว่า ตนเองขายไก่ย่างทรงเครื่องสูตรนี้มานานกว่า 40 ปี โดยคิดค้นสูตรขึ้นเองและยึดหลักขายในราคาที่เป็นมิตรกับลูกค้า เริ่มต้นขายเมื่อกว่า 40 ปีก่อนในราคาไม้ละ 3 บาท ขณะที่ไก่สดในสมัยนั้นมีราคากิโลกรัมละ 16 บาท ก่อนจะค่อย ๆ ปรับขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และตรึงราคาที่ไม้ละ 10 บาทมานานหลายปีแล้ว
กะส้า กล่าวอีกว่า ทางร้านทำกันเองภายในครอบครัวทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทำไม้เสียบ ซื้อไก่สดทั้งตัวมาชำแหละ แยกสำหรับทำไก่ย่างและไก่ทอด จึงสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนได้เป็นอย่างดี ส่วนเหตุผลที่ลูกค้ากลับมาอุดหนุนซ้ำเป็นประจำ น่าจะมาจากรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์และราคาที่เข้าถึงได้ทุกคน
สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลิ้มลองไก่ย่างทรงเครื่องในตำนาน ร้านกะส้าเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด และหยุดขายทุกวันศุกร์