นายกเล็กพังงา จี้เร่งสร้างโครงการระบายน้ำให้เสร็จ อย่าให้ชาวบ้านหมดความอดทน หลังทำน้ำท่วม สัญจรลำบาด

พังงา - เดือดร้อนทั้งเมือง! โครงการระบายน้ำกรมโยธางบ 160 ล้านบาท ยืดเยื้อสร้างไม่เสร็จ ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วม การจราจรติดขัด และกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา นายกเล็กจี้เร่งสร้างให้เสร็จก่อนชาวบ้านหมดความอดทน
นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข นายกเทศมนตรีเมืองพังงา พร้อมด้วย นางดรุณี บุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอเมืองพังงา และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนบริรักษ์บำรุง หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมถนนซ้ำซากในช่วงฝนตกหนัก ซึ่งมีสาเหตุมาจากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยโครงการดังกล่าวใช้งบก่อสร้างประมาณ 160 ล้านบาท แต่ยืดเยื้อมานาน
จากการตรวจสอบพบว่า ระบบท่อระบายน้ำสิ้นสุดบริเวณซอยโรงเรือ โดยยังไม่มีการเชื่อมต่อไปยังทางระบายน้ำปลายทาง ขณะที่ท่อระบายน้ำจากชุมชนวัดลุ่มก็ยังเชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำเดิมได้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้น้ำระบายได้ไม่ทันและเกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจร สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ การก่อสร้างที่ยืดเยื้อยังส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาถนนชำรุด การจราจรติดขัด และความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาชนในพื้นที่ต่างตั้งคำถามถึงความคืบหน้าและกำหนดแล้วเสร็จของโครงการ หลังสัญญาฉบับแรกสิ้นสุดลงตั้งแต่ปี 2567 และมีการขยายระยะเวลาดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
นายเสริมพงษ์ กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากแบบก่อสร้างเดิมกำหนดให้วางท่อระบายน้ำไปเชื่อมต่อกับคลองพังงาในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุด แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ส่งผลให้ระบบระบายน้ำค้างอยู่บริเวณสะพานถนนโรงเรือ ล่าสุดทราบว่าผู้รับจ้างได้ยื่นขอปรับแก้แบบต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพังงาเสนอให้มีการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำเข้ากับคลองระบายน้ำเดิมของเทศบาลเป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงารแก้ไขแบบ พร้อมระบุว่า จากการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างพบว่างานหลายจุดยังไม่เรียบร้อย แม้โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว แต่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นกำลังสร้างผลกระทบต่อประชาชนอย่างหนัก
นายกเทศมนตรีเมืองพังงาเรียกร้องให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมชี้แจงความคืบหน้าแก่ประชาชนอย่างชัดเจน เพื่อคลี่คลายความกังวลและลดความไม่พอใจที่สะสมมาเป็นเวลานาน พร้อมย้ำว่า “อย่าปล่อยให้ชาวบ้านหมดความอดทน”
นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข นายกเทศมนตรีเมืองพังงา พร้อมด้วย นางดรุณี บุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เขตอำเภอเมืองพังงา และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนบริรักษ์บำรุง หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมถนนซ้ำซากในช่วงฝนตกหนัก ซึ่งมีสาเหตุมาจากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยโครงการดังกล่าวใช้งบก่อสร้างประมาณ 160 ล้านบาท แต่ยืดเยื้อมานาน
จากการตรวจสอบพบว่า ระบบท่อระบายน้ำสิ้นสุดบริเวณซอยโรงเรือ โดยยังไม่มีการเชื่อมต่อไปยังทางระบายน้ำปลายทาง ขณะที่ท่อระบายน้ำจากชุมชนวัดลุ่มก็ยังเชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำเดิมได้ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้น้ำระบายได้ไม่ทันและเกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจร สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ การก่อสร้างที่ยืดเยื้อยังส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัญหาถนนชำรุด การจราจรติดขัด และความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาชนในพื้นที่ต่างตั้งคำถามถึงความคืบหน้าและกำหนดแล้วเสร็จของโครงการ หลังสัญญาฉบับแรกสิ้นสุดลงตั้งแต่ปี 2567 และมีการขยายระยะเวลาดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
นายเสริมพงษ์ กล่าวว่า สาเหตุของปัญหาเกิดจากแบบก่อสร้างเดิมกำหนดให้วางท่อระบายน้ำไปเชื่อมต่อกับคลองพังงาในพื้นที่ตำบลถ้ำน้ำผุด แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ส่งผลให้ระบบระบายน้ำค้างอยู่บริเวณสะพานถนนโรงเรือ ล่าสุดทราบว่าผู้รับจ้างได้ยื่นขอปรับแก้แบบต่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพังงาเสนอให้มีการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำเข้ากับคลองระบายน้ำเดิมของเทศบาลเป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงารแก้ไขแบบ พร้อมระบุว่า จากการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างพบว่างานหลายจุดยังไม่เรียบร้อย แม้โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว แต่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นกำลังสร้างผลกระทบต่อประชาชนอย่างหนัก
นายกเทศมนตรีเมืองพังงาเรียกร้องให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมชี้แจงความคืบหน้าแก่ประชาชนอย่างชัดเจน เพื่อคลี่คลายความกังวลและลดความไม่พอใจที่สะสมมาเป็นเวลานาน พร้อมย้ำว่า “อย่าปล่อยให้ชาวบ้านหมดความอดทน”