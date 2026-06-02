ตม.ภูเก็ตเตรียมใช้ช่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ 13 มิ.ย.นี้ เพิ่มความเร็วรองรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออก อย่างเป็นทางการวันที่ 13 มิ.ย. หวังเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ยกระดับมาตรฐานการบริการรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น
วันนี้ (2 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออก (ABC) ของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต บริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางขาออกระหว่างประเทศ โดยมี พ.ต.ท.หญิง อาภา เกื้อกูล รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ
สำหรับระบบ ABC มีกำหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทาง ลดระยะเวลาการรอคอย และยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำจุดให้บริการ เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้ใช้บริการจะต้องถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะสามารถใช้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติได้
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของกระบวนการเดินทางระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นทั้งด้านความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีแก่ผู้โดยสาร ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”