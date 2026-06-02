คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่หาดบางเทา เก็บข้อมูลทุกมิติ พบบางจุดแนวเขตไม่ชัดเจน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่หาดบางเทา รวบรวมข้อมูลทุกมิติ กรณีร้องเรียนบุกรุกที่สาธารณะ 6 ไร่ พบบ้างพื้นที่แนวเขตยังไม่ชัดเจน ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบใหม่ มั่นใจ ก.ย. นี้เสร็จ
วันนี้(2 มิ.ย. 2569) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง นำโดย พลเรือตรี ประพันธ์ ศรีสุวิภา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายทหาร) ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายณภัทร์ เอมอ่อน ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณหาดบางเทา หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลกรณีการร้องเรียนปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากภาคประชาชนเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น พบว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะหาดบางเทา เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ อาทิ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านนวด และเคาน์เตอร์ทัวร์ โดยมีการอ้างสิทธิการเช่าจากบุคคลที่อ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว
พลเรือตรี ประพันธ์ ศรีสุวิภา เปิดเผยว่า ภารกิจของคณะกรรมการในขณะนี้ คือการรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกมิติ ทั้งเรื่องแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน สถานะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ตลอดจนลักษณะการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด ก่อนจัดทำรายงานนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน โดยเน้นย้ำว่ากระบวนการในปัจจุบันเป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อความโปร่งใส ยังไม่ใช่ขั้นตอนการดำเนินคดี
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานที่ดินจังหวัด กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค จะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าพื้นที่ที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกบุกรุกกว่า 6 ไร่ ยังมีความไม่ชัดเจนในบางส่วน โดยบางพื้นที่มีแนวเขตชัดเจน แต่บางส่วนมีลักษณะคาบเกี่ยวกับที่ดินข้างเคียง จึงมอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง และศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเร่งสรุปผลการตรวจสอบโดยเร็ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกฝ่าย และเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนและผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต ควบคู่กับการรักษาพื้นที่สาธารณะและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างยั่งยืน