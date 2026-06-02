ม.อ.–สวนโมกข์กรุงเทพ เปิดตัว “พุทธทาส AI” ยกระดับจดหมายเหตุธรรมสู่ดิจิทัล ในวาระ 120 ปีพุทธทาสภิกขุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) จัดกิจกรรม “จากสวนโมกข์สู่โลก AI” เพื่อเปิดตัวโครงการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุพุทธทาสดิจิทัล หรือ “พุทธทาส AI” เนื่องในวาระ 120 ปีชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
ภายในงานมีคณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้สนใจด้านพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนมุมมอง และรับชมการสาธิตระบบ
“พุทธทาส AI” มีเป้าหมายในการรวบรวม จัดระบบ และต่อยอดองค์ความรู้จากเอกสาร หนังสือ เสียงปาฐกถา และงานเผยแผ่ธรรมของพุทธทาสภิกขุ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถสืบค้น อ้างอิง และเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางธรรมให้สอดคล้องกับบริบทสังคมร่วมสมัย และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้สู่ผู้คนในวงกว้าง
ช่วงต้นของงานเป็นการกล่าวรายงานภาพรวมโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ม.อ. และกล่าวต้อนรับโดยนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จ
ากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอแนวคิดการส่งต่อ “พุทธปัญญา” สู่โลกดิจิทัล โดยเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงพระพุทธศาสนา เทคโนโลยี และการเรียนรู้ร่วมสมัย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ทางธรรมได้อย่างทั่วถึงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลห
นึ่งในช่วงสำคัญของงานคือการเปิดตัวและสาธิตการใช้งาน “AI Search” หรือ “พุทธทาส AI” ระบบค้นคว้าข้อมูลจากคลังจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุ โดยคุณกรุณพล พานิช ผู้จัดการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และรองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ร่วมอธิบายแนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบ ซึ่งมุ่งให้การสืบค้นข้อมูลทางธรรมและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัลทำได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากยิ่งขึ้นภ
ายในงานยังมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ในประเด็นบทบาทของเทคโนโลยี AI ต่อการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธธรรม อาทิ พระไพศาล วิสาโล ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รวมถึงคณะผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ และวิทยากรรับเชิญ ร่วมถ่ายทอดมุมมองผ่านช่วง “Master Talk: มุมมองต่อก้าวย่างพุทธปัญญายุค AI” และการบรรยายในหัวข้อ “120 ปี พุทธทาสในยุค AI” ตลอดจน “การขับเคลื่อนด้านพระพุทธศาสนาในยุค AI”ก
ารจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ให้สามารถสืบค้น เรียนรู้ และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบ รองรับการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล และร่วมสืบสานมรดกทางปัญญาของพุทธทาสภิกขุให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมต่อยอดสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ในระดับสากลในอนาคต