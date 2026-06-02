สลด! พบศพหญิงป่วยซึมเศร้าลอยน้ำในคลองอู่ตะเภา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้านพบศพหญิงสาวลอยอยู่ริมตลิ่งในคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามีเผยเมียป่วยซึมเศร้าและมีปัญหาหนี้สิน คุยกันล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาและยังได้ฝากบอกลาลูกชายไม่ได้ไปงานรับปริญญาแล้ว
วันนี้ (2 มิ.ย.) ร.ต.อ.เดชาวัฒน์ มากคำ รองสารวัตรสอบสวน สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงลอยอยู่ริมตลิ่งในคลองอู่ตะเภา บริเวณท่าน้ำบางหัก เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา หลังรับแจ้งได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับตำรวจชุดสืบสวน และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ ซึ่งบริเวณท่าน้ำบางหักมีญาติของผู้เสียชีวิตมายืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ก่อนแล้วหลังจากที่ทราบเรื่อง
โดยผู้เสียชีวิตทราบชื่อ นางภัทราภรณ์ บัวทองเกื้อ อายุ 48 ปี มีบ้านพักอยู่แถวถนนราษฎร์บูรณะ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในละแวกเกิดเหตุ และที่บริเวณท่าน้ำมีรองเท้าแตะของผู้เสียชีวิตถอดวางอยู่เหมือนกับว่าตั้งใจที่จะเดินลงไปในคลอง ทางหน่วยกู้ภัยได้นำร่างขึ้นมาจากน้ำและตรวจสอบร่างกายในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือถูกฆาตรกรรม คาดว่าเป็นการจงใจเดินลงคลองเพื่อฆ่าตัวตายเอง
ตำรวจได้สอบถาม นายพงษ์พิพัฒน์ บัวทองเกื้อ
อายุ 57 ปี ผู้เป็นสามีของผู้เสียชีวิต บอกว่า ได้โทรศัพท์คุยกับภรรยาครั้งสุดท้ายเมื่อตอนตี 3 เมื่อคืนนี้ และคงเกิดจากความเครียดเรื่องหนี้สินที่ทำงาน และป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ไม่ได้กินยามาหลายวันแล้ว และเคยบ่นให้ได้ยินบ่อยว่าจะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่แล้ว และฝากบอกลูกด้วยว่าไม่ได้ไปงานรับปริญญาลูกแล้ว จึงน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตัดสินใจเดินลงน้ำจบชีวิตตัวเอง
หลังเกิดเหตุทางหน่วยกู้ภัยในนำร่างไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ และมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป