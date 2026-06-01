พ่อค้าแม่ค้าเมืองตรังยิ้มโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกดันค้าขายคึกคัก

ตรัง - พ่อค้าแม่ค้าเมืองตรังยิ้มรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส วันแรกคึกคัก แม้จะเจอฝนตกและตรงกับวันหวยออก ขณะที่บางร้านช่วยอำนวยความสะดวก ด้วยการบริการแชร์สัญญาณเน็ตให้ลูกค้าได้ใช้ซื้อของ
วันนี้ (1 มิ.ย.) แม้ในจังหวัดตรังจะมีฝนตกลงมาเกือบตลอดทั้งวัน แต่กลับไม่กระทบใดๆ ต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกเลย เนื่องจากบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ทำให้พ่อค้าแม่ค้าทุกรายต่างยิ้มแย้มแจ่มใส่อย่างมีความสุข เพราะขายได้มากขึ้นเป็นเท่าตัว และบางชนิดหมดในเวลาอันรวดเร็ว
โดยที่ตลาดสดเทศบาลนครตรัง ซึ่งจะมีสินค้าขายตลอดทั้งวัน ทั้งของสดและของแห้ง นางชไมพร ทองผอม และสามี เจ้าของแผงขายหมู “โกแจมและเจ๊เก๋” บอกอย่างมีความสุขว่า ปกติเตรียมหมูมาขายวันละ 2-3 ตัว แต่วันนี้เตรียมไว้ทั้งหมด 5 ตัว ปรากฏว่าขายดีมากตั้งแต่เช้า ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงก็หมดแล้ว และเดิมประชาชนซื้อคนละชิ้นสองชิ้น หรือประมาณครึ่งกิโลกรัม แต่ในวันนี้ต่างสแกนจ่ายผ่านโครงการ ซื้อเพิ่มขึ้นเป็นคนละ 1-2 กิโลกรัมก็มี
เช่นเดียวกับแผงขายหมูอีกราย บอกว่า ปกติขายวันละ 1 ตัว วันนี้เตรียมไว้ 2 ตัว ขายดีขึ้นมาก ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ จากเดิมอาจซื้อคนละ 60-70 บาท วันนี้ซื้อมากขึ้นเป็นคนละ 100-200 บาท ก็ขายดีขึ้นเป็นเท่าตัว
ด้าน นางสาวรัชดา ประสงค์นิทัศน์ แม่ค้าขายไข่ บอกว่า เดิมคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอาจไม่คึกคักมากนัก เพราะฝนตกและเป็นวันหวยออก ทำให้คนออกมาเดินตลาดน้อย จึงเตรียมจำนวนไข่ไว้เท่าเดิม แต่กลับพบว่ามีคนมาซื้อเพิ่มขึ้น จากเดิมคนละ 10 ฟอง เพิ่มเป็นซื้อยกแผง โดยวันแรกไม่พบปัญหา เพราะประชาชนส่วนใหญ่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาแล้ว อาจมีปัญหาเรื่องสัญญานเน็ตมือถือไม่มี ตนเองต้องแชร์สัญญาณเน็ตให้ลูกค้าได้ซื้อง่ายขึ้น ซึ่งก็ส่งผลดีทำให้คนใช้จ่ายได้มากขึ้น
ส่วนที่ร้านข้าวแกง “เจ๊อร” นางอรอุมา ศรีเทพ แม่ค้าขายแกงถุงละ 20 บาท ซึ่งขึ้นป้ายรับลูกค้าว่า “จ่ายกับเงิน 60 40 แกงร้านพี่เหลือถุง 8 บาท” เพราะรัฐออกให้ 12 บาท ลูกค้าออกเอง 8 บาท ทำให้แกงที่ปกติเตรียมไว้ทั้ง ต้ม ผัด แกง ทอด วันละ 20 อย่าง ซึ่งปกติจะหมดในเวลาประมาณ 09.30 น. แต่วันนี้แกงหมดในเวลา 08.00 น.เท่านั้น
ถือเป็นวันแรกที่ขายดีที่สุดในรอบปี หรือ 6 เดือน เพราะก่อนนี้เศรษฐกิจซบเซาหนัก ร้านค้าและประชาชนอยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อยๆ ส่วนปัญหาที่พบในวันแรกคือ ตอนสแกนอาจต้องใช้เวลาในการรอ อาจเป็นเพราะคนใช้เยอะ