สงขลาชูศักยภาพเมืองสุขภาพ จัด “Songkhla Medical and Wellness Tourism 2026” ยกระดับสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จัดงาน “Songkhla Medical and Wellness Tourism 2026” ภายใต้แนวคิด “เปิดประสบการณ์สุขภาพดี คนสงขลาสู่วิถีอายุยืน (Experience Health for Songkhla Longevity)” ระหว่างวันที่ 28 –31 พฤษภาคม 2569 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ระดับนานาชาติ
โอกาสนี้ นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความร่วมมือในการผลักดันจังหวัดสงขลาให้ก้าวสู่การเป็นเมืองสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
นายรอมดอน หะยีอาแว กล่าวว่า การสร้างสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตนเอง ทั้งการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะสมุนไพรและอาหารพื้นถิ่นภาคใต้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลา ทั้งด้านระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพของภูมิภาค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิด Wellness ของจังหวัดสงขลาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลสุขภาพกาย แต่ครอบคลุมถึงสุขภาวะทางใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์ สมุนไพร อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ นิทรรศการด้านสุขภาพและเวลเนส บูธแสดงสินค้าและบริการด้านการแพทย์ ความงาม สมุนไพร และนวัตกรรมสุขภาพ กิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) กับนักลงทุนและผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงบริการตรวจสุขภาพ การประเมินสมดุลร่างกาย การดูแลสุขภาพกายและใจ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และเวิร์กช็อปเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็น “เมืองสุขภาพดี” ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยตั้งเป้าหมายให้ชาวสงขลามีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวถึง 90 ปี ภายในปี พ.ศ. 2580 อันเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันจังหวัดสงขลาสู่การเป็น Wellness Destination ที่โดดเด่นของประเทศและภูมิภาคในอนาคต