พบซากสัตว์ทะเล ปริศนา! ถูกคลื่นซัดเกยตื้น ชายหาดใน จ. ภูเก็ต เจ้าหน้าที่เก็บซากตรวจสอบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พบซากสัตว์ ปริศนา! ถูกคลื่นซัดเกย ชายหาดใน จ. ภูเก็ต โซเชียลแห่แสดงความคิดเห็น ด้าน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ เบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญชี้อาจเป็น “กล็อบสเตอร์” แต่ยังไม่ระบุเป็นชนิดใด
จากกรณี ผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งโพสต์ภาพ ซากสัตว์ปริศนา ขนาดใหญ่ถุกคลื่นเกยตื้นบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดลายัน) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมข้อความ “นี่ตัวอะไร” “รบกวนสอบถามผู้รู้ครับ มันคือตัวอะไรครับ”
โดยซากดังกล่างมีลักษณะเป็นก้อนสีขาวขนาดใหญ่ มีเส้นใยหรือขนปกคลุมทั่วทั้งก้อน สร้างความสงสัยให้กับผู้พบเห็นและชาวเน็ตจำนวนมาก
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นขณะที่เจ้าของโพสต์ระบุเพิ่มเติมว่า “กลิ่นแรงครับ ขนาดใหญ่ด้วยครับ” และยังสังเกตว่าภายในมีก้อนแข็ง ๆ อยู่ด้วย โดยซากดังกล่าวถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดเมื่อช่วงวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา
ขณะที่ ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าอาจเป็นซากสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่เน่าเปื่อย ขณะที่บางรายตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นชิ้นส่วนของวาฬหรือสัตว์ทะเลชนิดอื่น เนื่องจากลักษณะของก้อนเนื้อและเส้นใยสีขาวที่ปรากฏอยู่รอบ ๆ อาทิ ซากอะไรสักอย่าง, มีก้อนแข็งๆด้านใน, เหมือนซากปลาขนาดใหญ่ ถ้าอ้วกวาฬ จะเป็นก้อนๆคล้ายๆเนย ค่ะ,น่าจะเป็นซากสัตว์ทะเลนะเราว่า, เหมือนเป็นก้อนเนื้อที่เปื่อยยุ่ย ส่วนเส้นขาวๆรอบก้อนนั่นน่าจะเป็นเส้นเนื้อเยื่อพังพืดเส้นเอ็นที่ยังย่อยสลายไม่หมดครับ เป็นต้น
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า วัตถุลักษณะดังกล่าวมักถูกเรียกว่า “กล็อบสเตอร์” (Globster) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าซากที่พบในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ชนิดใด
ขณะที่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หลังได้รับแจ้ง พบซากสัตว์เกยตื้น นางสาวกรณิการ์ วงษ์มิตรแท้ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และขนย้ายซากสัตว์ออกจากบริเวณหน้าหาด และได้ประสานเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวอบ.ได้ทำการเก็บตัวอย่างซากสัตว์เพื่อนำไปตรวจสอบต่อไป