ปูพรมล่าตัว “นายยามาลุดดีน” หลังเหตุปะทะยิง อส.ทพ.ดับที่ดุซงญอ พบมีเอี่ยวยิงปลัดจะแนะเสียชีวิต

นราธิวาส – คืบหน้าเหตุปะทะโจรใต้ในพื้นที่ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ทำให้ทหารพรานเสียชีวิต 1 ราย พบเป็นฝีมือ นายยามาลุดดีน ผู้ต้องสงสัยเอี่ยวยิงปลัดจะแนะเสียชีวิต และขณะนี้ยังคงหลบหนีอยู่ทั้งที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (1 มิ.ย.) พ.อ.นพดล พรหมมาก ผบ.นปพ.ร่วม จ.นราธิวาส ได้ร่วมกับ พ.อ.ชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผบ.ฉก.ทพ.49 ร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 46 จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการณ์ เข้าบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบบ้านพักต้องสงสัย ในพื้นที่ ม.4 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส หลังสืบทราบว่า นายอับดุลเลาะ มะแซ แกนนำระดับปฏิบัติการและมือประกอบระเบิด มาประชุมวางแผนเพื่อก่อเหตุร้าย โดยมี นายยามาลุดดีน หะแวบือซา อายุ 27 ปี ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยและมีส่วนร่วมในการก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิง นายมนชัย จิตกมลกานต์ อดีตปลัดอาวุโส อ.จะแนะ และ น.ส.ฮัยด๊ะ บือราเฮง เสียชีวิต เมื่อวันที่ 31 มี.ค.69 ที่ผ่านมา และพวกอีกจำนวนหนึ่งร่วมอยู่ด้วย
เมื่อไปถึงพื้นที่เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น มาเจรจาเกลี้ยกล่อมตามแนวทางสันติ และเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังกันโอบล้อมบ้านพักหลังดังกล่าว จำนวน 2 ชั้น แต่การเจรจาไม่เป็นผล โดย นายยามาลุดดีน ได้ฉวยโอกาสกระโดดออกจากทางหน้าต่างของบ้านพัก วิ่งหลบหนีไปทางป่าละเมาะหลังบ้านพักดังกล่าว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ได้โอบล้อมไว้และได้เกิดปะทะกับเจ้าหน้าที่
โดย นายยามาลุดดีน ได้ใช้อาวุธปืน เอ็ม 16 ยิงใส่โดน อส.ทพ.วุฒิพงษ์ ชุมเชื้อ อายุ 29 ปี สังกัดเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 46 ถูกยิงเข้าที่บริเวณอกซ้ายและโหนกแก้ม 2 นัด ได้รับบาดเจ็บสาหัส และ อส.ทพ.วุฒิพงษ์ ได้ใช้อาวุธปืนยิง นายยามาลุดดีน ได้รับบาดเจ็บไปด้วย ก่อนที่ นายยามาลุดดีน จะวิ่งหนีไปแอบซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะ ส่วน นายอับดลุเลาะ มะแซ และพวกอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่คาดว่าได้เดินทางออกจากบ้านพักหลังนี้ไปก่อนหน้าแล้ว
ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล้อมพื้นที่ไว้ และได้ใช้ยุทธวิธีในการเจรจาเกลี้ยกล่อม แต่ นายยามาลุดดีน ที่ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าละเมาะไม่ยอมเข้ามอบตัวแต่โดยดี เจ้าหน้าที่จึงได้สั่งกำลังเข้าไปเสริมและเคลียร์พื้นที่ พบคราบเลือดจำนวนหนึ่งแต่ไม่พบตัว นายยามาลุดดีน ซึ่งคาดว่าน่าจะอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ โดยมุ่งหน้าขึ้นเชิงเขาหลังหมู่บ้าน
ต่อมาเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งได้นำตัว อส.ทพ.วุฒิพงษ์ ที่ได้รับบาดเจ็บ ออกมาจากจุดเกิดเหตุและได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลจะแนะอย่างเร่งด่วน แต่เนื่องจากอาการสาหัสส่งผลให้ อส.ทพ.วุฒิพงษ์ ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ด้าน พ.อ.ชาญฤทธิ์ ฮันสราช ผบ.ฉก.ทพ.49 ได้สั่งใต้ผู้บังคับบัญชาทำการตรวจสอบตามสถานพยาบาลที่คนร้ายอาจจะแฝงตัวปะปนกับชาวบ้านเดินทางเข้าไปรักษาตัว รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายคาดว่าจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนี แต่ยังไม่พบตัว นายยามาลุดดีน แต่อย่างใด
ส่วนประวัติของ นายยามาลุดดีน พบว่ามีหมายจับ 4 หมาย ถูกเจ้าหน้าที่ถอนหมายจับไปแล้ว 2 หมาย ประกอบด้วย 1.เหตุร่วมปล้นรถยนต์ของบริษัทหาดทิพย์และนำไปใช้ก่อเหตุปล้นทรัพย์ในพื้นที่ อ.ระแงะ เมื่อวันที่ 11 มี.ค.67 (ถูกถอนหมายจับแล้ว), 2. ก่อเหตุยิง อส.ทพ.หญิงนูรีซัน พรหมศรี เสียชีวิตในพื้นที่ ม.1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส (ถูกถอนหมายจับแล้ว), 3. ก่อเหตุยิงป้องรักษาการณ์ สภ.จะแนะ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.68 และ 4.ก่อเหตุยิง อส.ทพ.นาซือรี แวสะมะแอ เจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 46 เสียชีวิตในพื้นที่ อ.จะแนะ เมื่อวันที่ 10 ต.ค.68 และแนวทางในการสืบสวนสอบสวนพบว่า นายยามาลุดดีน มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงปลัดอำเภอจะแนะและแฟนสาวเสียชีวิตดังกล่าว