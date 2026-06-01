กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรง เปิดอาคารศรีสิรินธร

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เปิดอาคารศรีสิรินธร ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
.
วันนี้ ( 1 มิถุนายน 2569) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธร ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
.
โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายธนายุต ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต, พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4, พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, พลตำรวจโท สิทธิชัย โล่กันชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และแม่บ้านเหล่าทัพ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ นางเขมวรรณ ชูทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัย
และ เวลา 10.15 น. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ถึง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายกัมปนาท อาริยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต, พลตรี สมคิด บุญโชติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41, พลเรือตรี สมโภชน์ ทอดสนิท รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, พลตำรวจตรี สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต คณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ
.
เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในเวลา 10.15 น. นางณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูป ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสิรินธร โดยมีคณะข้าราชการและที่ปรึกษาโรงเรียนฯ เฝ้าฯ รับเสด็จและทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยหน้าพลับพลาพิธี
.
ในการนี้ นายมนตรี พรพล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก และนางณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อมานายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และว่าที่ร้อยตรี ปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 150 ราย
.
จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากพลับพลาพิธีเพื่อทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธร และทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร จำนวน 1 ต้น ก่อนเสด็จเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียนบูรณาการการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โอกาสนี้ ได้ทรงพระอักษรด้วยพู่กันจีน คำว่า “诗琳通” หรือ “ซื่อหลินทง” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย
.
ต่อมาในเวลา 11.25 น. ได้เสด็จฯ ไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนฯ พร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำคณะนักเรียนจำนวน 4 ราย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ณ ห้องรับรองเล็ก ก่อนเสด็จออกจากอาคารศรีสิรินธร ทรงทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน และเสด็จพระราชดำเนินกลับ