เริ่มแล้ว! ประชาชนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักตั้งแต่เช้า

ยะลา – บรรยากาศวันแรกโครงการไทยช่วยไทยพลัส ประชาชนเบตงต่างออกมาใช้จ่ายกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า เผยช่วยให้ประหยัดรายจ่ายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง
วันนี้ (1 มิ.ย.) ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา วันแรกที่เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ร้านค้าต่างนำป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนพร้อมสำหรับให้บริการ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่า ลูกค้ามาซื้อของกินของใช้ทำให้ยอดขายดีตั้งแต่เช้า แต่ยังพบว่าลูกค้าบางคนลืมขั้นตอนการจ่ายเงิน และยังสับสนเรื่องของเงินในแบบ 60/40 แต่คิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหามากนัก โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนออกมาใช้จ่ายกันคึกคัก โดยสินค้าประเภทของกินของใช้ประจำวัน ทำให้บางร้านประชาชนต้องต่อคิวกันสั่งและจ่ายเงิน
ขณะที่กลุ่มประชาชนที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส เปิดเผยว่า การมีโครงการไทยช่วยไทย พลัสนี้ช่วยได้ในยามที่วิกฤตเศรษฐกิจค่าครองชีพสูง และยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ และอยากให้มีโครงการนี้ขยายให้ไปมากกว่านี้ เพื่อที่จะช่วยพยุงประชาชนรากหญ้าที่ได้ผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ และที่ยังคงต้องเผชิญปัญหารอบด้าน โดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพสูงและภาวะหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าการบริโภคและการท่องเที่ยวจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้บ้าง แต่สภาพคล่องในกระเป๋าของประชาชนส่วนใหญ่ยังคงฝืดเคือง