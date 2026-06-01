คึกคัก! พ่อค้าแม่ค้าแห่ซื้อสินค้านำไปขายรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส

ตรัง - พ่อค้าแม่ค้าทั่วสารทิศแห่เข้ามาในตัวเมืองตรัง เพื่อซื้อสินค้านำไปขายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส บางรายต้องฝ่าคลื่นลมแรงจากเกาะเข้ามาซื้อเพราะเชื่อยอดขายจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว
วันนี้ (1 มิ.ย.) บรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าตามห้างค้าส่งขนาดใหญ่ และห้างท้องถิ่น ประเภทค้าปลีก ค้าส่ง ในเขตเทศบาลนครตรัง พบบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าของร้านค้า ต่างเดินทางมาหาซื้อสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำไปขายให้กับประชาชนที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส และโครงการบัตรประชารัฐ ที่ได้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2569 เป็นต้นไป
ซึ่งสินค้าที่ซื้อไปขายส่วนใหญ่มีทั้งของกินและของใช้ทั่วไปในครัวเรือน ซึ่งเจ้าของร้านค้าต่างบอกว่า ไม่ต้องซื้อไปจากในห้างเพราะจะมีคนไปส่งให้ถึงร้าน และส่วนใหญ่จะซื้อในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก บางรายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แต่บางรายบอกว่ามาซื้อเพิ่มในส่วนของสินค้าที่กำลังจะขาดเพื่อไปเติมให้เพียงพอจำหน่ายรองรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส
ด้าน นางสาวสุภาพร เอ็มบุตร บอกว่า ตนเองต้องฝ่าคลื่นลมแรงมาจากเกาะลิบง อ.กันตัง เพื่อมาร่วมงานแต่งในตัวเมืองตรัง และแวะซื้อของกลับไปขายที่ร้านบนเกาะลิบง โดยซื้อเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว เพื่อให้มีเพียงพอที่จะขายให้ประชาชนที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบนเกาะ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก
ขณะที่ นางอารีย์ วงศ์วิวัฒน์ เจ้าของร้านไก่ทอด บอกว่า ประชาชนและแม่ค้าต่างรอคอยโครงการนี้ คาดว่าจากเดิมที่ขายวันละ 50-60 กก. จะต้องเตรียมเพิ่มเป็นประมาณวันละ 100 กก. เพราะทุกครั้งเวลามีโครงการคนละครึ่งก็จะขายดี ส่วนตัวแม้จะกลัวเรื่องภาษีแต่ก็ร่วมโครงการเพราะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น และดีใจที่รัฐยังตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่อไป ขออย่าเพิ่งปรับราคามาซ้ำเติมในช่วงนี้ ขอให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าได้ประคองตัวเองไปก่อน เพราะปัจจุบันสินค้าทุกชนิดขึ้นราคากันหมดแล้ว