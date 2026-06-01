ด่วน! จนท.สนธิกำลังปิดล้อมพื้นที่ดุซงญอก่อนเกิดการปะทะกัน มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย

นราธิวาส - เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ก่อนจะมีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นทำให้มีเจ้าหน้าที่สังกัด อส.ทพ.นปพ.ร่วม.46 เสียชีวิต 1 ราย
วันนี้ (1 มิ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 05.30 น. เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม นปพ.46 พร้อมด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 49 สนธิกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านรือเปาะ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
โดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่เกิดการปะทะกันขึ้น มีบุคคลไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ทราบชื่อ คือ อาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงศ์ ชุมเชื้อ อายุ 29 ปี สังกัด อส.ทพ.นปพ.ร่วม.46 มีบาดแผลจากการถูกยิงและเสียเลือดมากอาการสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะเดียวกันในพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงมีการปิดล้อมอย่างต่อเนื่อง และใช้ความพยายามในการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าออกมามอบตัว โดยทาง กอ.รมน.ภาค 4 จะยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีและเปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความสูญเสียของทุกฝ่าย