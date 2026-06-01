แม่เต่ามะเฟือง กลับมาตามนัด! ขึ้นวางไข่รังที่ 4 คืนวันวิสาขบูชา ได้ไข่ 136 ฟอง ชายหาดท้ายเหมือง

พังงา - เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พบแม่เต่ามะเฟืองตัวเดิมขึ้นวางไข่นอกฤดูกาล เป็นรังที่ 4 บริเวณชายหาดท้ายเหมือง ในคืนวันวิสาขบูชา ได้ไข่รวม 136 ฟอง กเร่งย้ายเข้าคอกอนุบาล หลังพยพื้นที่เสี่ยงถูกน้ำทะเลท่วม
เมื่อเวลา 21.55 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 (ภูเก็ต) ตรวจพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ลป.3 (ปาง) ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
ภายหลังเฝ้าสังเกตการณ์จนแม่เต่าวางไข่เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและอ่านข้อมูลจากไมโครชิพ พบว่าเป็นแม่เต่ามะเฟืองตัวเดิมที่เคยขึ้นวางไข่ในพื้นที่มาก่อนหน้านี้ นับเป็นการขึ้นวางไข่ “รังที่ 4” ของการวางไข่ฤดูกาลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
จากการตรวจสอบพบว่าหลุมไข่อยู่ในจุดเสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึง เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจขุดย้ายไข่ทั้งหมดไปยังคอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถฟักตัวตามธรรมชาติได้อย่างปลอดภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ตรวจนับพบไข่เต่ามะเฟืองทั้งหมด 136 ฟอง แบ่งเป็นไข่สมบูรณ์ 106 ฟอง และไข่ลม 30 ฟอง โดยคาดว่าจะใช้เวลาฟักตัวตามธรรมชาติประมาณ 55-60 วัน ก่อนลูกเต่าจะออกจากไข่และปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไป