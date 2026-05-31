ออกโรงแจง หลัง นทท. โพสต์ประเด็นค่าบริการผ่านตม. ยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บเพิ่ม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ออกโรงแจง หลัง นทท. โพสต์ประเด็นค่าบริการในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมือง ยันให้บริการอยู่ภายใต้ขั้นตอนและมาตรฐานของหน่วยรัฐที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมือง
ล่าสุด ในเพจ Phuket International Airport
- HKT ได้มีกาคโพสต์ข้อความชี้แจงกรณที่เกิดขึ้นว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ขอเรียนว่า ได้รับทราบถึงข้อกังวลของผู้โดยสารและประชาชน พร้อมให้ความสำคัญต่อทุกข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เกิดขึ้น
ปัจจุบัน ทภก. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่น ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การเตรียมเปิดใช้งานระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel / ABC) เพื่อช่วยลดระยะเวลารอคอย การเพิ่มเจ้าหน้าที่เชิงรุกและเจ้าหน้าที่บริหารผู้โดยสารในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริหารจัดการแถวคอยอย่างใกล้ชิด รวมถึงการประสานแผนบริหารจัดการเที่ยวบินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่ภายใต้ขั้นตอนและมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่มีผู้โดยสารจำนวนมากในบางช่วงเวลา อาจทำให้เกิดความสับสน หรืออาจมีบุคคลภายนอกแอบอ้างสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนแก่ผู้โดยสารได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันอย่างรอบด้าน
ทภก. เข้าใจถึงผลกระทบด้านความรู้สึกและประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารเป็นอย่างดี และขอยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อจำกัดด้านกายภาพของพื้นที่และปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป