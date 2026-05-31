เจ้าของมินิมาร์ทสงขลาร้องถูกหลอกเอาเลขบัญชีโอนเงิน ก่อนตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าของมินิมาร์ทหาดใหญ่ร้อง ส.ว.สายสื่อมวลชน หลังถูกลูกค้าใช้กลอุบายอ้างมีผู้โอนเงินชำระหนี้เกินก่อนขอรับส่วนต่างเป็นเงินสด ภายหลังกลับถูกผู้โอนเงินแจ้งความคดีฉ้อโกงจนบัญชีถูกอายัดทั้งหมด เชื่อเป็นการร่วมกันหลอกลวง วอนตำรวจเร่งสอบผู้เกี่ยวข้องและคืนความเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2569 นางสาวกุลธิดา วิสะมิตนันท์ เจ้าของมินิมาร์ท ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เข้าร้องเรียนต่อนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ส.ว.สายสื่อมวลชน จากการตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาฉ้อโกง โดย นางสาวกุลธิดา ได้แจ้งว่า ก่อนที่จะมาร้องทุกข์ได้ถูก นายอดุลย์ ซึ่งเป็นลูกค้าประจำที่เคยมาซื้อสินค้าบ่อยครั้ง และได้มีการค้างเงินค่าสินค้าจำนวน 689 บาท โดยโทรมาขอหมายเลขบัญชีเพื่อโอนเงินมาให้ ต่อมามีเงินโอนเข้าบัญชีของตน 24,589 บาท หลังจากนั้น นายอดุลย์ ได้เดินทางมาที่ร้าน และแจ้งว่ามีผู้โอนเงินมาชำระค่าสินค้า โดยโอนเกินมาและขอเงินที่โอนเกินมาเป็นเงินสดโดยมีการบอกยอดเงินที่ถูกต้อง ตนจึงได้ให้เงินสดจำนวนที่โอนเกินมาให้กับ นายอดุลย์ เพราะเห็นว่าข้อมูลตรงกัน
หลังจากนั้นตนได้รับโทรศัพท์จาก นายสุพจน์ ที่อ้างว่าอยู่ จ.สระแก้ว และเป็นผู้โอนเงิน 26,000 บาท ซึ่งเป็นการโอนผิดบัญชีขอให้ตนโอนคืน ตนได้แจ้งว่าเงินจำนวนนั้น นายอดุลย์ อ้างว่าเป็นการโอนมาจ่ายค่าสินค้าที่ติดค้าง และได้รับเงินส่วนที่โอนเกินมาคืนไปแล้วเป็นเงินสด ซึ่ง นายสุพจน์ อ้างว่าไม่รู้จักและไม่เกี่ยวข้องกับ นายอดุลย์ และหากไม่โอนคืนให้ทั้งหมดจะไปแจ้งความ
หลังเกิดเหตุ นายสุพจน์ ได้ไปแจ้งความที่ สภ.สระแก้ว ซึ่งพนักงานสอบสวนกล่าวว่าเข้าข่ายฉ้อโกง และตนได้ไปแจ้งความที่ สภ.สงขลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัว นายอดุลย์ ที่เป็นผู้รับเงินสดที่ นายสุพจน์ โอนมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกับ นายอดุลย์ เพราะตนเชื่อว่าเป็นผู้ที่สมคบกับ นายสุพจน์ เพราะเป็นผู้ส่งบัญชีของตนให้ นายสุพจน์
แต่ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา กล่าว่า ตนเป็นผู้ต้องหาและไม่ยอมออกหมายเรียก นายอดุลย์ มาสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง โดยอ้างว่าเป็นหน้าที่ของ สภ.สระแก้ว ทั้งที่ตนได้มอบหลักฐานทั้งหมด รวมทั้งภาพถ่ายของ นายอดุลย์ จากกล้องวงจรปิด รวมทั้งที่อยู่ของ นายอดุลย์ รวมทั้งพฤติกรรม ที่มีการใช้วิธีการแบบเดียวกับที่หลอกลวงอีกหลายรายใน จ.สงขลา แต่ตำรวจไม่ยอมเรียกตัว นายอดุลย์ มาสืบสวนสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหา
ตนได้รับความเดือนร้อนเป็นอันมาก เพราะมีการอายัดบัญชีทุกบัญชีของตน ทำให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ ของร้านค้าติดขัดไปหมด จึงมาร้องขอความเป็นธรรม โดยขอให้เจ้าหน้าที่ สภ.เมืองสงขลา นำตัว นายอดุลย์ มาสืบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับ นายสุพจน์ หรือไม่ และขอให้มีการถอนการอายัดบัญชีอื่น ๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีการโอนเงินจาก นายสุพจน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งขอให้ตำรวจ สภ.สระแก้ว ออกหมายเรียก นายอดุลย์ ไปสืบสวนด้วยว่าเกี่ยวข้องกับ นายสุพจน์ อย่างไร
ซึ่งตนเชื่อว่าพฤติกรรมทั้งหมดเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับของทั้ง 2 คน เพราะตนไม่รู้จัก นายสุพจน์ และ นายสุพจน์ จะรู้หมายเลขบัญชีของได้ตนได้อย่างไร ตนจึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง สภ.สระแก้ว และ สภ.สงขลา ผ่านทางสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเป็นปากเสียงและสื่อกลางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับตนเองที่ถูกหลอกลวง ต้มตุ๋น และกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาฉ้อโกง