พ่อค้าแม่ค้าตรังตุนสินค้าเพิ่มเตรียมพร้อมรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส

ตรัง - พ่อค้าแม่ค้าเมืองตรังตื่นเต้นเตรียมพร้อมรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย.) เป็นวันแรก เชื่อจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาได้
วันนี้ (31 พ.ค.) บรรยากาศร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดิน ตลาดเซ็นเตอร์พ้อย เขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งเป็นตลาดช่วงเย็น-ดึก พบว่า บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายต่างดีใจที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกำลังจะมาถึงในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยต่างก็เตรียมพร้อมในการรับลูกค้า เช่น บางคนมีการนำป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาติดตั้งแล้ว หรือบางคนสังเกตได้ว่ายังไม่เก็บป้ายคนละครึ่งเดิม แต่กำลังเตรียมทำป้ายใหม่
ทั้งนี้ จากการสอบถามความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าพบว่า ทุกคนต่างดีใจที่โครงการกำลังจะมาถึงในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยทุกร้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะสั่งสินค้าที่จำหน่ายอยู่มาเพิ่ม เพราะเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นการขายของร้านให้เพิ่มขึ้นได้แน่นอน
อย่างเช่นแม่ค้าขายของเบ็ดเตล็ดสำหรับเด็ก ทั้งของเล่นและขนมต่างๆ ซึ่งได้มีการขึ้นป้ายประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เห็นชัดเจนแล้ว เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถกระตุ้นการขายได้แน่นอนเหมือนกับคนละครึ่งทุกครั้งที่ผ่านมา และกำลังเตรียมจะสั่งสินค้ามาเพิ่มเพราะเชื่อว่าจะสามารถขายได้เพิ่มขึ้นแน่นอน
เช่นเดียวกับแม่ค้าขายนม ก็บอกว่า เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแน่นอน ทุกวันนี้ขายได้วันละประมาณ 150 ถุง แต่หลังจากโครงการมาถึงเชื่อว่า จะต้องขายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ จึงจะสั่งนมเพิ่มในแต่ละวันอีกประมาณ 100 ถุง รวมเป็นยอดขายประมาณวันละ 250 ถุง เหมือนกับโครงการคนละครึ่งทุกครั้งที่ผ่านมา
ส่วน นางวิเอก ทองอุ่น ซึ่งเป็นแม่ค้าขายแกงไตปลาเมืองนคร ขนมจีน และยำขนมจีนปลาทู บอกว่า เตรียมจะขึ้นป้ายในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นการขายได้เพิ่มขึ้นถึงครึ่งต่อครึ่ง เพราะตอนนี้เศรษฐกิจซบเซา จากเดิมเคยขายขนมจีนได้วันละประมาณ 50-55 กิโลกรัม ตอนนี้เหลือวันละ 30-35 กิโลกรัม แต่เมื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสมา ต้องเพิ่มขนมจีนเป็นวันละ 45-50 กก. เหมือนกับโครงการคนละครึ่งที่ผ่านๆ มา