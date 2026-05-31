“นายกฯ” ทอดผ้าป่าวัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ ร่วมสร้างพลังบุญ

กระบี่ - นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ ร่วมสมทบทุนบูรณะและก่อสร้างศาสนสถาน เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนา ท่ามกลางประชาชนที่มารอรับจำนวนมาก
วันนี้( 31 พ.ค. 69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้เดินทางมายัง วัดถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นประธานประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธี กว่า 2,000 คน
เมื่อถึงบริเวณวัดถ้ำเสือ กลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่ จำนวน 200 คน ได้ร่วมต้อนรับด้วยการร่ายรำในชุดแสดงรำวงกระบี่ จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินเข้าสู่ศาลาการเปรียญเพื่อเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่า ถวายพุ่มผ้าป่า ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมี พระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 ในฐานะ รักษาการ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะและก่อสร้างพุทธศาสนสถาน ภายในวัดทดแทนศาสนสถานเดิมที่ทรุดโทรม และก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้พบปะพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เยี่ยมชมและชิมอาหารเมนูปักษ์ใต้ ที่ส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนร่วมใจมารับรอง นายกรัฐมนตรีและคณะ รวมถึงผู้ที่มาร่วมบุญ ก่อนเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
