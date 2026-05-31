ตำรวจบุกชาวเมียนมา นำสินค้าปลอมแบรนด์ดังมาขายยึดของกลางกว่า 3.7 ล้านบาท

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจ สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สนธิกำลังตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 และ ตัวแทนผู้เสียหายร่วมจับกุม 4 ชาวเมียนมา นำสินค้าปลอมมาขายในย่านการค้าบนเกาะสมุย ยึดของกลางกว่า 3.7 ล้านบาท
วันนี้ ( 31 พฤษภาคม 2569 ) ตัวแทนผู้เสียหายเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดัง Adidas nike เข้าร้องต่อ พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ขอกำลังเจ้าหน้าที่ กวาดล้างจับกุมต่างด้าวที่จำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าปลอม มูลค่าความเสียหายล้านบาท ในตลาดย่านการค้าบนเกาะสมุย โดยผู้เสียหายนำหลักฐานภาพถ่าย สินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าปลอมมาแสดง
หลัง พล.ต.ต..สุวัฒน์ ได้รับการร้องทุกข์ จึงได้มอบหมายและสั่งการให้ ว่าที่ พ.ต.อ.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็นผกก.สืบสวน.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี , พ.ต.ท.มานิตย์ ทองชั่ง รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ลาชโรชน์ ร.ต.อ.สุริยน เพชรฤทธิ์ , ร.ต.อ.ถาวร สิงสม ชุดศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ และ เข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 และ ตัวแทนผู้เสียหายเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดัง Adidas nike นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการ ตรวจสอบพร้อมจับกุม ภายในตลาดรีเจนท์พลาซ่า ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
พบ นาง YADANAR นาง MOE MOE SAN นาง ฮาน เมียะ ตู เป็นลูกจ้าว นาย ไบนอท เป็นเจ้าของ ซึ่งทั้งหมด เป็นสัญชาติเมียนมา กำลังอยู่ในร้านซึ่งมีสินค้า แบรนด์เนมปลอม ที่ทางผู้เสียหายได้ถ่ายภาพเข้าร้องทุกข์ก่อนหน้านี้ ไว้เป็นหลักฐาน พบสินค้าปลอมดังกล่าว แขวนโชว์อยู่ในร้านเป็นจำนวนมาก ทั้งเสื้อผ้า และรองเท้า ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ ยึดของกลางไว้ทั้งหมด พร้อมควบคุมตัว 4 จากการตรวจสอบสินค้าที่ยึดทั้งหมด จำนวน 1,851 ชิ้น มีมูลค่า 3,702,000 บาท จึงได้นำของกลางทั้งหมด พร้อมชาวเมียนมาไปสอบปากคำที่ สภ.บ่อผุด
ตรวจสอบพบว่าชาวเมียนมา มีหนังสืบเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง แต่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน Work Permit ในบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา “ลักลอบจำหน่ายสินค้าปลอมและเครื่องหมายการค้า และ ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (แย่งอาชีพคนไทย) นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ดำเนินคดีต่อไป