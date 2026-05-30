คนร้ายบุกยิงชาว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เสียชีวิตภายในบ้านพัก

ปัตตานี - คนร้ายบุกยิงชาวบ้านเสียชีวิตภายในบ้านพักของตนเองใน ต.กะดุนง อ.สายบุรี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
วานนี้ (29 พ.ค.) เวลาประมาณ 22.05 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อคือ นายอิบรอเฮง กะเตะ อายุ 31 ปี ภายในบ้านพักเลขที่ 12 หมู่ 1 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นทราบว่า ศูนย์วิทยุ สภ.สายบุรีได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.กะดุนง ก่อนประสานกำลังเข้าตรวจสอบ พบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณบ้านพักของตนเอง
ส่วนสาเหตุและประเด็นการก่อเหตุ ขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองต่อไป