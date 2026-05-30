ค้านแนวรถไฟ “ทับปุด-กระบี่” หวั่นทำไร้บ้านและที่ดินทำกิน วอน รฟท.ปรับเส้นทาง

กระบี่- ชาวบ้าน อ อ่าวลึก จัด.กระบี่ รวมตัวยื่นหนังสือ ต่อ กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ค้านแนวรถไฟ “ทับปุด-กระบี่” หวั่นเวนคืนทำไร้บ้าน ที่ดินทำกิน วอน รฟท. ทบทวนปรับเส้นทาง
วันนี้ ( 30 พ.ค 69 ) ที่ รร.กระบี่รอยัล อ.เมือง จ.กระบี่ กลุ่มตัวแทนชาวบ้านจาก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ประมาณ 50 คน ได้รวมตัวแสดงพลังคัดค้านและเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นางสาวภคมน หนุนอนันต์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อขอให้เป็นตัวแทนนำเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวเส้นทางโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย ทับปุด-กระบี่ หลังพบว่าแนวเส้นทางดังกล่าวจะตัดผ่านใจกลางชุมชนและพื้นที่ทำกินของประชาชน
นายอภิชาติ มีสิทธิ์ ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโครงการทางรถไฟทับปุด-กระบี่ กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เพิ่งจะทราบข้อมูลแนวเวนคืนที่ดินอย่างกระชั้นชิด ทำให้ตั้งตัวไม่ทัน โดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกเหนือ บางคนเพิ่งจะหาเงินก้อนโตสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่มูลค่าหลังละหลายล้านบาท แต่กลับต้องมาพบความจริงว่าบ้านอยู่ในแนวเขตเวนคืนและส่อเค้าว่าจะต้องถูกทุบทิ้ง นอกจากนี้ แนวเส้นทางยังตัดผ่านพื้นที่การเกษตรสำคัญ ทั้งสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของชาวบ้าน ทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลต่ออนาคตเป็นอย่างมาก
ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโครงการทางรถไฟทับปุด-กระบี่ กล่าวอีกว่า ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการจ่ายเงินค่าชดเชยการเวนคืนที่ดิน แต่ราคาประเมินของทางราชการนั้นต่ำกว่าราคาซื้อขายที่ดินจริงในท้องตลาดปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตชุมชนที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เงินเยียวยาที่ได้จึงไม่เพียงพอที่จะนำไปจัดหาที่ดินผืนใหม่หรือสร้างบ้านใหม่ในระดับเดิมได้ ขณะเดียวกัน ชาวบ้านที่บ้านเรือนไม่ได้ถูกเวนคืนแต่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ก็จะต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางเสียง แรงสั่นสะเทือน และการใช้ชีวิตประจำวันที่จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากรถไฟเปิดให้บริการ
ในการรวมตัวยื่นหนังสือครั้งนี้ ชาวบ้านได้ยื่นข้อเสนอแนะหาแนวเส้นทางเลี่ยง (ทางเบี่ยง) ที่ชุมชนได้ร่วมกันศึกษา เพื่อส่งต่อให้ทาง รฟท. นำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงาน โดยชาวบ้านเน้นย้ำว่า ไม่ได้ต้องการขัดขวางการพัฒนาประเทศ แต่การพัฒนานั้นต้องไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน จึงอยากเรียกร้องให้ทางโครงการฯ ออกแบบเส้นทางใหม่โดยหลีกเลี่ยงย่านชุมชนหนาแน่นและพื้นที่เกษตรกรรมให้มากที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ โครงการรถไฟสาย ทับปุด-กระบี่ เป็นโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพังงาและกระบี่ มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาแนวเส้นทางและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งกลุ่มชาวบ้านอ่าวลึกยืนยันว่าจะเกาะติดสถานการณ์และเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะได้รับคำตอบที่เป็นธรรมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ