วุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนบนลงพื้นที่พังงารับฟังปัญหาน้ำท่วม ท่องเที่ยว และกัดเซาะชายฝั่ง

พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนบน) พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมมาคี ลาวิต้าซานา เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการน้ำ การท่องเที่ยว และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เพื่อนำข้อมูล ข้อเสนอ และประเด็นสำคัญไปผลักดันสู่การแก้ไขในระดับนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับประเด็นที่มีการสะท้อนจากประชาชนและภาคเอกชน ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำท่วม การยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาระบบ E-ticket การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การจัดการขยะ การตรวจสอบนอมินี การกัดเซาะชายฝั่ง การบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ และการกระจายรายได้สู่ชุมชน
จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จริง บริเวณหน้าศูนย์การแพทย์เขาหลัก เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำท่วม และบริเวณชายหาดคึกคัก เพื่อติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พร้อมประเมินสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้สมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่นำประเด็นปัญหาต่าง ๆ เข้าสู่การหารือในคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นเส้นทางคมนาคมที่ทับซ้อน รวมถึงการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการและระบบคมนาคม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงและดำเนินการแก้ไข
นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้จังหวัดพังงาบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนบนเกาะ ร่วมกับกองทัพเรือ เจ้าท่า และหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมจัดทำแผนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืน