ภูเก็ตจัดใหญ่ศึก “PHUKET Sports City Taekwondo Open 2026” ขนนักกีฬาเกือบ 1,000 ชีวิต ชิงแชมป์จอมเตะ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตจัดใหญ่ศึกเทควันโด “PHUKET Sports City Taekwondo Open 2026” ขนขนนักกีฬาเทควันโด เกือบ 1,000 ชีวิต ชิงแชมป์จอมเตะ 31 พ.ค.นี้ ที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง
นายสุเมธ อัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธชานนท์ อังคณาพิลาส ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวนฤมนต์ ตัมพานุวัตร กรรมการหอการค้าจังหวัดภูเก็ต “โค้ชเช” ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของผลงานพานักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิก และ “โค้ชยู” ยู ยอง หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้จาก Dragon Gym Taekwondo Phuket รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ณ ลานลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
การจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “PHUUKET Sports City Taekwondo Open 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ณ ยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
นอกจากมิติด้านกีฬาแล้ว การแข่งขันครั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจากการเดินทางเข้ามาของนักกีฬา โค้ช ผู้ปกครอง และผู้ติดตามจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์ “Phuket Sports City” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง