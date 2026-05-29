กระบี่ลุยตรวจสวนสัตว์ สงสัย เอี่ยวธุรกิจ “นอมินี “

กระบี่ - ผู้ว่าฯกระบี่ พร้อมผู้การ ลุยตรวจสวนสัตว์ ต้องสงสัย เอี่ยวธุรกิจนอมินีต่างชาติ มีต่างชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญ พบโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าข่ายอำพราง เร่งขยายผลเส้นทางการเงิน-ผู้ได้ประโยชน์แท้จริง
วันที่ 29 พ.ค.69 นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิลัย ผบก.ภ.จว.กระบี่ สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายศาลจังหวัดกระบี่ เข้าตรวจค้นสวนสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม หลังพบเบาะแสต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอำพรางแทนคนต่างด้าว หรือ “นอมินี”
โดยมีชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจการ ขณะที่ใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย จาการสืบสวนพบว่า กิจการสวนสัตว์ดังกล่าวมีบุคคลสัญชาติอิสราเอลอย่างน้อย 2 ราย เข้ามามีบทบาทในการวางแผน จัดตั้ง และบริหารกิจการ
ขณะเดียวกันตรวจพบพฤติการณ์มีบุคคลสัญชาติไทยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาถือหุ้นรวม 4 ราย โดยคงสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยไว้ที่ร้อยละ 51 และต่างชาติร้อยละ 49 ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจยึดและตรวจสอบพยานหลักฐานสำคัญ ทั้งโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลการสนทนาออนไลน์ของผู้เกี่ยวข้อง พบข้อมูลเชื่อมโยงเกี่ยวกับการวางแผนจัดตั้งกิจการ การจัดรูปแบบผู้ถือหุ้น และการบริหารธุรกิจในลักษณะอำพราง
ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน แหล่งที่มาของเงินลงทุน รวมถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากกิจการดังกล่าว จากการเฝ้าสังเกตการณ์และตรวจสอบภายในกิจการ เจ้าหน้าที่พบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าบุคคลต่างด้าวเป็นผู้บริหาร ควบคุม และได้รับผลประโยชน์จากกิจการโดยตรง ส่วนบุคคลสัญชาติไทยบางรายมีลักษณะเป็นเพียงลูกจ้างหรือผู้ถือหุ้นแทนเท่านั้น มิใช่ผู้ดำเนินกิจการตัวจริง
ขณะเดียวกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้าตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ การดูแลรักษา และสุขภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์ รวมถึงตรวจสอบการครอบครองสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
สำหรับภายในสวนสัตว์ มีสัตว์หลายชนิด เช่น สิงโต นกกระจอกเทศ นกยูง และสัตว์อื่นอีกจำนวนมาก