ชวนมาสนุกกับงาน “Hatyai Jazz Music Festival 2026 : แจ๊สแหลงใต้” 29-30 พ.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เริ่มแล้ว “Hatyai Jazz Music Festival 2026” ภายใต้แนวคิด แจ๊สแหลงใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 69 มาร่วมสัมผัสเทศกาลดนตรีสำหรับคนมีสไตล์ ฟังให้จ๊าด กินให้หรอย ปล่อยของคราฟต์
วันนี้ (29 พ.ค.) หอการค้าจังหวัดสงขลา และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC Songkhla จัดงาน Hatyai Jazz Music Festival 2026 : แจ๊สแหลงใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2569 ณ สวนหย่อมธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิสร้างสรรค์ (Creative Economy) ผ่านเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอย และการสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ยกระดับเมืองหาดใหญ่สู่การเป็น “Festival Destination” ของภาคใต้ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE และเศรษฐกิจกลางคืน (Night Economy) ของจังหวัดสงขลาให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายทรงพล จังศิริวัฒนธํารง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย สํานักงานหาดใหญ่ นายณรงค์ พรหมจิตต สํานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานได้นําดนตรีแจ๊สมาผสมผสานกับอัตลักษณ์พื้นถิ่นภาคใต้ ถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองหาดใหญ่ผ่านเสียงเพลงจากการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังกว่า 16 วง บน 3 เวที อาทิ Songkhla Jazz Community, SKRU Big Band, B35, Yo Duck Quartet feat. Krit Buranavitayawut, ASAP, TSU Big Band, มรดกใหม่ ผลิใบ, 8 ไม้เท้า และ Northern Jazz จากประเทศมาเลเซีย เป็นต้น พร้อมด้วยโซนอาหารใต้รสเด็ดกว่า 50 ร้านค้า กิจกรรมเวิร์กช็อป งานคราฟต์ และสินค้าท้องถิ่นสร้างสรรค์อีกมากมาย
โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า 30,000 คน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับพื้นที่หาดใหญ่และจังหวัดสงขลาได้อย่างมีนัยสําคัญ ถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสําคัญที่ช่วยปลุกชีพจรเศรษฐกิจและสร้างความคึกคักให้เมืองหาดใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม