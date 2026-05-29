พายุถล่ม “พะโต๊ะ” ต้นปาล์ม-ทุเรียนยักษ์ โค่นทับบ้านพังยับ จยย.จมใต้ซาก โชคดีไร้เจ็บ

ชุมพร - พายุลมกระโชกแรงถล่มพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ส่งผลต้นปาล์มน้ำมันและต้นทุเรียนขนาดใหญ่หักโค่นทับบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายหนัก รถจักรยานยนต์ถูกซากบ้านทับจมหาย เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นายขรรค์ชัย กิ่งน้ำชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ว่าเกิดเหตุวาตภัยรุนแรงในพื้นที่ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายจุด จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักเลขที่ 38 หมู่ที่ 9 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ของ นายกฤษดา หีดฤทธิ์ พบสภาพบ้านถูกต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับจนโครงสร้างหลังคาพังถล่มเสียหายเกือบทั้งหลัง โดยพบว่าขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงอย่างกะทันหัน ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันและต้นทุเรียนขนาดใหญ่บริเวณใกล้บ้านต้านแรงลมไม่ไหว ถอนรากโค่นล้มฟาดใส่ตัวบ้านอย่างจัง
นอกจากนี้ ซากหลังคาและโครงไม้ที่พังถล่มลงมสทับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สีดำ-แดง ทะเบียน 1กน 6274 ชุมพร ซึ่งจอดอยู่ภายในบ้านจนได้รับความเสียหายหนัก และยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากซากปรักหักพังได้
เบื้องต้น ผู้ใหญ่บ้านได้รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตัดกิ่งไม้ เคลียร์พื้นที่ และสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการต่อไป
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด