ตายอีกตัว พะยูนอันดามัน พบมีบาดแผลคล้ายของมีคมบาด

พังงา - สะเทือนใจ พบซากพะยูนเพศผู้ ขนาดใหญ่ ถูกคลื่นซัดเกยตื้นหาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า เบื้องต้นพบบริเวณคลีบมีบาดแผลคล้ายของมีคมบาด เจ้าหน้าที่ เร่งส่งตรวจหาสาเหตุการตาย
วันนี้ ( 29 พ.ค.69 ) นายสุริยะ สอนเสริม ผอ. ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบซากพะยูน ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นบริเวณชายหาดหมู่ 8 บ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าทรัพยากรชายฝั่ง เบื้องต้นพบเป็นพะยูนเพศผู้ขนาดใหญ่ ความยาวกว่า 2.54 เมตร สภาพเริ่มขึ้นอืด ส่งกลิ่นเหม็น คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 วัน
โดยพบที่คลีบด้านขวามีร่องรอยบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมบาด ส่วนหนังเริ่มหลุดลอกออกจากลำตัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เก็บข้อมูลเบื้องต้น ก่อนจะเคลื่อนย้ายซากพะยูนส่งต่อไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน เพื่อทำการผ่าพิสูจน์ซากอย่างละเอียดและหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป
โดยชาวบ้าน กล่าวว่า มาเดินเล่นบริเวณชายหาดบางสัก ได้สังเกตเห็นซากสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยตื้น จึงได้ประสานงานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบทันที
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์พะยูนเกยตื้นในพื้นที่จังหวัดพังงา ถือเป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจและตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในเขตอันดามัน ซึ่งทางหน่วยงานจะเร่งดำเนินการติดตามผลการชันสูตร เพื่อป้องกันและวางแนวทางในการลดความสูญเสียต่อสัตว์ทะเลหายากในอนาคตต่อไป
