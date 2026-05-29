สั่ง 5 เสือกระทรวงแรงงาน ในภูเก็ต สำรวจความต้องการใช้แรงงานแก้ปัญหาขาดแคลนช่วงไฮซีซั่น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต เร่งพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพ รองรับการขาดแคลนแรงงานสาขาต่าง ๆ ในช่วงไฮซีซั่น สั่ง 5 เสือกระทรวงแรงงาน สำรวจความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการให้เสร็จภายใน 1 เดือน
นายธีระพงษ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดภูเก็ต(กพร.ปจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีนายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมจันพันวา ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้มีการรายงานถึงสถานการณ์และดัชนี ชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2569 ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มีประชากร จำนวน 627,127 คน กำลังแรงงาน 371,553 คน เป็นผู้มีงานทำ 368,191 คน ว่างงาน 3,362 คน ผู้ประกันตน 268,246 คน แรงงานนอกระบบ 107,341 คน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการบริการและการค้า มากที่สุด มีแรงงานต่างด้าว 138,072 คน ส่วนความต้องการจ้างงานและบรรจุงานในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2568- 25 เมษายน 2569 มีตำแหน่งงานว่าง รวม 6,377 อัตรา ได้รับการบรรจุงาน 2,758 คน
นอกจากนั้ยยังได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานสักกัดกระทรวงแรงงานไปสำรวจความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการภาคเอกชนสาขาต่าง ๆ โดยให้เวลา 1 เดือน จากนั้นนำข้อมูลมาสรุปเพื่อปรับแผนความต้องการเร่งด่วนในระยะ 1 ปี และ แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดภูเก็ต 4 ปี ทั้ง Upskill Reskill และ Multiskill เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ภาคเอกชน โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนต่าง ๆ เช่น ช่างซ่อมเรือ ช่างแอร์ โซล่าเซลล์ ช่างปูกระเบื้อง ช่างไอที AI รวมทั้ง Wellness สปา เป็นต้น
เพื่อให้ทันกับฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นช่วงปลายปี อีกทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับหอการค้าจังหวัด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการจัดงานตลาดนัดแรงงานภาคใต้ Southern Job Fair ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาที่จบใหม่หรือผู้ต้องการงานทำได้สมัครและสัมภาษณ์งานกับผู้ประกอบการโดยตรง เป็นต้น