“สส.” ไม่ทน หลัง ตร.ทล.ชุมพร เอาศาลาริมถนน ตั้งด่าน จนเกิดอุบัติเหตุ ดับ 2 ราย เจ็บหลายราย

ชุมพร - “สส.ชุมพร” ไม่ทน หลังตำรวจทางหลวงชุมพร เอาศาลาที่พักริมถนนสาย 41 ตั้งด่านประจำ จนเกิดเหตุชนดับ 2 ศพ เจ็บระนาว จี้ทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยก่อนสังเวยเพิ่ม
นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต1 เปิดเผยว่า ตนได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนน กรณีปัญหาความเดือดร้อนและนำพามาสู่ความสูญเสียของพี่น้องประชาชน
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 13.30 น. ได้เกิดอุบัติเหตุหมู่รถชนต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จำนวนหลายคัน บนถนนสายเอเชีย 41 ฝั่งขาล่องใต้ บริเวณก่อนถึงจุดกลับรถหน้าโรงเรียนค่ายลูกเสือ หมู่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีการตั้งด่านของตำรวจทางหลวงชุมพร โดยการใช้ศาลาพักริมทางเป็นจุดตั้งด่านฝั่งขาล่องใต้–ศาลาหน้าค่ายลูกเสือ กม.23+500 บ้านวิสัยใต้ และฝั่งขาขึ้น กทม - ศาลาหน้าป่าไม้ กม.22+750 บ้านวิสัย
"ทั้งนี้การตั้งด่านดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์อันน่าสลดและเทือนใจอย่างมาก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ รายแรกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพถูกอัดก๊อปปี้ติดภายในรถบรรทุก 6 ล้อ และรายที่สองเป็นแม่ค้าขายส่งนมเปรี้ยวเสียชีวิตที่โรงพยาบาล มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บรวมอีก 3 ราย ทรัพย์สินของทางราชการ มีรถยนต์ อบต.วิสัยใต้ และรถยนต์ รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินในพื้นที่พังยับเยิน เสียหายเกลื่อนถนน"
"ถนนสายเอเชีย 41 เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักลงสู่ภาคใต้ รถที่สัญจรไปมาใช้ความเร็ว การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง หรือการมีจุดกลับรถในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยไม่มีป้ายสัญญาณเตือน ไฟวับวาบ หรือการแจ้งเตือนล่วงหน้าในระยะที่ปลอดภัย และมีรถติดสะสม ถือเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตราย จนเกิดอุบัติเหตรถเบรกกะทันหันและชนท้ายต่อเนี่องจนเกิดความสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่า"
สส.วิชัย กล่าวว่า ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนมาตรฐานการตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลัก เพื่อความปลอดภัย และเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดโดยเร็วที่สุด."