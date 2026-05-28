ตรวจแล้ว! 3 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา ส่งงานครบตามสัญญา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตรวจสอบแล้ว! 3 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา ส่งมอบงานครบตั้งแต่ปี 2558–2559 การก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาจ้าง ใช้งานได้จริงต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
วันนี้ (28 พ.ค.) ตามที่มีการนำเสนอข่าวและข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับ “3 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา มีประวัติส่งมอบงานล่าช้ากว่า 10 ปี” นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า โครงการทั้ง 3 แห่งที่ปรากฏในข่าว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อย โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจสอบแล้วว่า การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมได้ดำเนินการตรวจรับงานไว้แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านคุ้งน้ำคอวัง–บ้านหนองนายขุ้ย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 400 เมตร ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บริเวณบ้านชายคลอง (ต่อเนื่อง) หมู่ 3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความยาว 1,200 เมตร ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรำใหญ่ หมู่ 2 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ความยาว 200 เมตร ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
ปัจจุบัน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว พบว่ายังคงมีสภาพมั่นคงแข็งแรง และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมเดินหน้าพัฒนาและดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันตลิ่งและระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที