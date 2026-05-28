เร่งค้นหา เด็กหญิงวัย 2 ขวบ ชาวเมียนมาหายตัวลึกลับ

พังงา - เด็กหญิงชาวเมียนมา วัย 2 ขวบ หายตัวปริศนา ในพื้นที่คุระบุรี ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ ระดมกำลังค้นหาเต็มทีี แต่ยังไร้วี่แวว
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คุระบุรี จังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย ชาวบ้าน และพระสงฆ์ในพื้นที่ เร่งระดมกำลังค้นหาเด็กหญิงชาวเมียนมา อายุ 2 ขวบ 3 เดือน หลังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบริเวณบ้านพักในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันเดียวกัน ขณะที่ นางเมียท มูน อายุ 26 ปี ผู้เป็นมารดา กำลังถางป่าอยู่ใกล้บ้านพัก โดยจุดที่ทำงานอยู่ห่างจากจุดที่เด็กนั่งเล่นหน้าบ้านประมาณ 20 เมตร และยังสามารถมองเห็นกันได้ตามปกติ
ต่อมาเมื่อคลาดสายตา นายมอง โลน ผู้เป็นบิดา ได้เข้ามาสอบถามว่าเด็กหญิงเอ้ มูน หายไปไหน ทำให้ทั้งสองคนช่วยกันออกตามหาในบริเวณโดยรอบ ก่อนประสานพระสงฆ์จากวัดสวนวาง รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยค้นหา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวเด็กแต่อย่างใด
ขณะที่ พ.ต.ท.โยคิน จันคง รอง ผกก.ป.สภ.คุระะบุรี / รรท.ผกก.สภ.คุระบุรี สั่งการให้หน้าที่ตำรวจ สภ.คุระบุรี เร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านช่วยกันค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้ที่พบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับเด็กหญิงเอ้ มูน สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สภ.คุระบุรี เพื่อช่วยติดตามตัวเด็กกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวโดยเร็ว