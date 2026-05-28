กรมโยธาธิการฯ แจง โครงการสร้าง “ศูนย์รวมท่องเที่ยวอ่าวพังงา” ช้ากว่ากำหนด เปิดแผนเร่งรัดผู้รับจ้าง

พังงา - กรมโยธาธิการและผังเมือง แจงความคืบหน้า “โครงการศูนย์รวมท่องเที่ยวอ่าวพังงา” ล่าช้า ระบุภาพรวมปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 51.90 ยอมรับว่ายังล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ พร้อมกางแผนเร่งรัดผู้รับจ้าง คาดแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
ตามที่มีการนำเสนอข่าวและข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับ “โครงการศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมทางทะเลแห่งอ่าวพังงา” ที่ครบกำหนดสัญญาแล้วแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ นั้น ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า โครงการดังกล่าว คือ โครงการศูนย์รวม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมทางทะเลแห่งอ่าวพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวระดับโลก มีวงเงินงบประมาณ 97,702,545 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 16 เมษายน 2569 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 750 วัน ภาพรวมปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 51.90 ซึ่งยอมรับว่ายังล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้
สำหรับสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมา เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ดังนี้ 1. ข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการในช่วงแรกล่าช้า เนื่องจากการย้ายทรัพย์สินของหน่วยงานท้องถิ่นตามระเบียบราชการ ส่งผลกระทบให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ตามแผนงานปกติ กรมฯ จึงได้มีการผ่อนปรนขยายระเวลาก่อสร้างเพิ่มเป็นจำนวน 40 วัน สิ้นสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
2.มีการปรับปรุงแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานวิศวกรรม รวมถึงสถานการณ์ต่างประเทศที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ กรมฯ จึงได้พิจารณาขยายสัญญาครั้งล่าสุด โดยมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ กรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ดำเนินมาตรการเร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยสั่งการให้ผู้รับจ้างเพิ่มแรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์เต็มกำลังเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไป พร้อมกำชับผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้ติดตาม ตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและระเบียบราชการ โดยมีเป้าหมายเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาก่อสร้างในสัญญา เพื่อเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวให้ได้ภายในปี 2569
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอขอบคุณสื่อมวลชนและประชาชนที่ช่วยสะท้อนปัญหาและตรวจสอบการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ