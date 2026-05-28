รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ต ลั่น 30 วัน เร่งสาง 3 ปมร้อน “หาดบางเทา-ฟรีดอม-ส่วยสถานบันเทิงป่าตอง”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ต ลั่นกรมการปกครอง ส่งมาสาง 3 ปมร้อนของภูเก็ตที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งบุกรุกป่าหาดฟรีดอม หาดบางเทา และส่วยป่าตอง พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงข้าราชการเกี่ยวข้องตามข้อร้องเรียน ให้เสร็จภายใน 30 วัน
นายณภัทร์ เอมอ่อน ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ต กล่าวในโครงการผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนภูเก็ต ซึ่งจัดโดยสำนักงานประขาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต วันนี้ (28 พ.ค.69) ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ตนมารักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ต แทน ปลัดจังหวัดภูเก็ตคนเดิมที่ได้มีการโยกย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง พร้อมด้วยป้องกันจังหวัดและนายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ที่ได้มีการร้องเรียนถึงการปฏบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความไม่เรียบร้อย ทางผู้บริหารกรมการปกครอง ไม่สบายกับเรื่องที่เกิดขึ้น ว่าทางเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนรู้เห็นและเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่ จึงได้มอบหมายให้ตนมาดูว่าที่ดำเนินการไปนั้นมีเหตุผิดพลาดหรือข้อทุจริตอย่างไรบ้าง หากไม่มีในประเด็นดังกล่าวทางกรมการปกครองจะได้พิจารณาคำสั่งต่อไป ภายใน 30 วัน
ประกอบด้วยการร้องเรียนในประเด็นการบุกรุกชายหาดบางเทา อ.ถลาง การบุกป่าหาดฟรีดอม รวมไปถึงปัญหาการร้องเรียนเรียกเก็บส่วยสถานบันเทิงหาดป่าตอง ทั้งนี้เพื่อให้การบริการราชการแผ่นดินในจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเรียกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน
โดยในส่วนของการบุกรุกป่าหาดฟรีดอมนั้น ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย บางเรื่องอยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวน บางเรื่องอยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปยังอัยการ ซึ่งไม่น่าเป็นห่วงเพราะได้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนการบุกรุกหาดบางเทานั้น จะมีการประชุมหารือในระดับจังหวัดและมีการร้องขอที่จะให้มีการดำเนินการต่อ ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องแก้ปัญหาร่วมกันของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมที่ดิน ที่จะต้องแก้อย่างเป็นระบบ
ส่วนข้อร้องเรียนการเรียกเก็บส่วยสถานบันเทิงหาดป่าตองนั้น ปัญหาหลักอยู่ที่ใบอนุญาตสถานบันเทิง ซึ่งทางอำเภอกะทู้ได้ส่งงานใบอนุญาตมาทางจังหวัดแล้ว ในวันนี้ตนจะลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงปัญหาการออกใบอนุญาตสถานบันเทิงว่าติดขัดปัญหาอะไรถึงไม่สามารถออกได้ เนื่องจากติดขัดข้อกฎหมายในส่วนไหนอย่างไรบ้าง