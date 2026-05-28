หาดทิพย์ มอบเงิน 1 ล้านบาทจากกิจกรรมหาดทิพย์แฟนรัน ให้แก่โรงพยาบาลบางกล่ำ

นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินรายได้จากการจัดงานวิ่ง “หาดทิพย์แฟนรัน” ครั้งที่ 6 : HaadThip Fan Run 2026 จำนวน 1,000,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย พร้อมเงินบริจาคจากผู้ร่วมงาน ให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบางกล่ำ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท โดยมี แพทย์หญิงยุฑามาส วันดาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา