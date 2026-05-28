MONEY EXPO 2026 HATYAI ขนทัพผลิตภัณฑ์การเงิน-การลงทุน สร้างความมั่งคั่งยุค AI

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - วารสารการเงินธนาคาร เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 16 “MONEY EXPO 2026 HATYAI” ภายใต้แนวคิด “AI WEALTH CREATION ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลังเอไอ” สะท้อนทิศทางโลกการเงินในยุค AI
วารสารการเงินธนาคาร ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 16 “MONEY EXPO 2026 HATYAI” ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 และลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “AI WEALTH CREATION ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลังเอไอ” สะท้อนทิศทางโลกการเงินยุคใหม่ที่ AI ช่วยยกระดับการวางแผนการเงิน การลงทุน และการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชน นักลงทุน และผู้ประกอบการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินและโปรโมชั่นพิเศษจากสถาบันชั้นนำอย่างครบวงจรในงานเดียว
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า การจัดงานในปีนี้เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา และอำเภอหาดใหญ่ ที่เพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ แต่เราเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของคนใต้ที่พร้อมก้าวต่อไปเสมอ MONEY EXPO 2026 HATYAI จึงไม่ใช่เพียงงานมหกรรมการเงิน แต่เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญในการเติมโอกาส เติมสภาพคล่อง และสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการกลับมาแข็งแรงทางการเงินอีกครั้ง ขณะเดียวกัน AI จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการวางแผนการเงิน และโอกาสการลงทุนได้ง่ายขึ้นในยุคดิจิทัล