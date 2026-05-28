พลังแห่งศรัทธา! ชาวมุสลิมเบตงร่วมละหมาดรายออิดิลอัฎฮา

ยะลา – ชาวมุสลิมเบตงแสดงพลังศรัทธาร่วมละหมาดรายออิดิลอัฎฮา สวมกอดขอมาอัฟ-ทำกุรบาน แบ่งปันเนื้อทานแก่ผู้ยากไร้ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองอย่างเรียบง่ายในพื้นที่
วันนี้ (28 พ.ค.) บรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลวันอีดิลอัฎฮา หรือวันรายอฮัจญี ณ มัสยิดนูรุลอิตตีฟาก ชุมชนบ้านกาแป๊ะ กม.2 อ.เบตง จ.ยะลา เป็นไปอย่างคึกคัก และอบอวลด้วยความศรัทธา โดยมีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จำนวนมากเดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดโดยพร้อมเพรียงกัน
ภายหลังเสร็จสิ้นการละหมาดและรับฟังการอ่านคุตบะฮ์ (บรรยายธรรม) จากอิหม่ามประจำมัสยิด พี่น้องมุสลิมต่างขอมาอัฟ หรือการสวมกอดและกล่าวขออภัยในสิ่งที่เคยล่วงเกินกันมา โดยให้ความสำคัญกับการขอขมาต่อบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และเพื่อนบ้าน เพื่อชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และกระชับความสัมพันธ์ในชุมชน จากนั้นจะแจกเงินให้เด็กๆในชุมชน ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนกุโบร์ (สุสาน) เพื่อสวดมนต์และระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไฮไลท์สำคัญของวันนี้คือการทำกุรบาน หรือการเชือดสัตว์เพื่อพลีทาน ซึ่งเป็นศาสนกิจที่แสดงถึงความเสียสละและการแบ่งปัน โดยเนื้อสัตว์ที่ผ่านการทำกุรบานจะถูกนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ เด็กกำพร้า และเพื่อนบ้าน ทั้งในรูปแบบเนื้อสดและอาหารปรุงสุก เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองอย่างเรียบง่ายในพื้นที่