กระบี่เดินหน้าพัฒนาท่าเรือเกาะพีพี ยกระดับเพิ่มศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวอันดามัน

กระบี่ - กระบี่เดินหน้าพัฒนาท่าเรือ “เกาะพีพี” ใช้งบกว่า 71 ล้านบาท ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพรองรับการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ทางทะเลฝั่งอันดามัน
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 69 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะพีพี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน โครงการดังกล่าว ได้มีการเปิดประมูล และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะประมูลและเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 วงเงินงบประมาณ 71 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน หรือเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2570
สำหรับการปรับปรุงท่าเรือประกอบด้วย การรื้อถอนและปรับปรุงแท่นปรับระดับไฮดรอลิก ติดตั้งยางกันกระแทกเรือ ปรับปรุงราวกันตก ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นท่าเรือ ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจำนวน 16 ต้น ก่อสร้างทางลาด บันได และหลังคาทางเดิน รวมถึงติดตั้งระบบแสงสว่างและระบบเสียงตามสาย เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือเกาะพีพี ถือเป็นศูนย์กลางการเดินเรือท่องเที่ยวสำคัญของฝั่งทะเลอันดามัน มีเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต เกาะลันตา อ่าวพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล มาใช้บริการแต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยตัวเลขปี 67 มีจำนวนเที่ยวเรือมาใช้บริการเทียบท่าสูงสุดทั้งหมด 16,000 ลำ นักท่องเที่ยวจำนวน 1.1 ล้านคน / ปี 68 มีเรือเทียบท่าจำนวน 13,000 ลำ ผู้โดยสาร 850,000 คน ส่งผลให้โครงสร้างท่าเรือมีสภาพเก่าทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน
กรมเจ้าท่าจึงเร่งดำเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือเกาะพีพีให้มีความทันสมัย สามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวและเรือท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านคมนาคมทางน้ำ และเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่และฝั่งอันดามันให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น