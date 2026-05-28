จุดจบพระสายโซเชียล โพสต์โชว์ปืนในสตอรี่เฟซบุ๊ก สุดท้ายถูกจับสึก พบฉี่ม่วง-ซุกปืนในบ้าน

พังงา - ฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่า สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพระลูกวัดแห่งหนึ่ง หลังชาวบ้านร้องเรียนโพสต์โชว์อาวุธปืนผ่านโซเชียล และอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สุดท้ายพบฉี่ม่วง ค้นพบปืนและเครื่องกระสุน เจ้าตัวรับสารภาพ ก่อนถูกจับสึก
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ภายใต้การอำนวยการของ นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า สั่งการให้นายอภิสิทธิ์ ทองแกมนาค ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมกำลังสมาชิก อส.อำเภอตะกั่วป่า ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับร้องเรียน ว่า นายเจษฎา ซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดย่านยาว ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โพสต์คลิปถืออาวุธปืนลงในสตอรี่เฟซบุ๊ก และมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จนชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกไม่ปลอดภัย
หลังรับเรื่อง เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนรวบรวมข้อมูล ก่อนรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติเข้าตรวจสอบ เมื่อเดินทางถึงวัดย่านยาว ได้ประสานขออนุญาตจากเจ้าอาวาส ก่อนเรียกตัวนายเจษฎาฯ ออกจากกุฏิมาพบเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวพร้อมแสดงบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และชี้แจงเหตุในการเข้าตรวจสอบ ซึ่งนายเจษฎาฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจค้นตัวและกุฏิพักอาศัย โดยเจ้าตัวยินยอมและนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นด้วยตนเอง แต่ไม่พบอาวุธปืนภายในกุฏิ ก่อนที่นายเจษฎาฯ จะรับสารภาพว่าอาวุธปืนถูกเก็บไว้ที่บ้านเลขที่ 56/10 หมู่ 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า อย่างไรก็ตามก่อนเดินทางไปตรวจค้นบ้านพัก เจ้าหน้าที่ได้ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งผลตรวจเบื้องต้นพบมีสารเสพติด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย”
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายเจษฎาฯ ไปตรวจค้นบ้านพัก ที่ตำบลบางนายสี พบอาวุธปืนพกสั้น จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนปืนขนาด .32 จำนวน 1 นัด และอาวุธปืน Trailblazer Firearms LifeCard .22 WMR อีก 1 กระบอก ซุกอยู่ภายในกล่องสีดำแขวนไว้บริเวณราวตากผ้าในห้องนอน
นายเจษฎาฯ รับสารภาพว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมดเป็นของตนเอง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่า “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมควบคุมตัวดำเนินคดี
ทั้งนี้ หลังทราบเรื่อง เจ้าอาวาสวัดย่านยาว ได้ดำเนินการให้พระรูปดังกล่าวลาสิกขาทันที ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวอดีตพระพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วป่า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป