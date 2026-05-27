“นายกอนุทิน“ ลงกระบี่ ร่วมทอดผ้าป่าวัดถ้ำเสือ”

กระบี่ - จังหวัดกระบี่ เตรียมพร้อมต้อนรับ"นายกอนุทิน" 31 พ.ค.69 เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถาน วัดถ้ำเสือ
วันนี้ ( 27 พฤษภาคม 69 ) เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. ณ วัดถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
โดยนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานวัดถ้ำเสือ ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้บูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้การต้อนรับและการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่คณะนายกรัฐมนตรีและประชาชนที่เข้าร่วมงาน
การประชุมได้เตรียมพร้อมภารกิจสำคัญหลายด้าน อาทิ จัดเตรียมสถานที่รองรับคณะนายกรัฐมนตรีและพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ การจัดเตรียมการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และที่วัดถ้ำเสือ การจัดชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่จะแสดงโชว์นายกรัฐมนตรี จัดศูนย์ดำรงธรรม ณ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และที่หน้าวัดถ้ำเสือ รองรับกรณีมีประชาชนมายื่นเรื่องร้องทุกข์ ตลอดจนความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อาทิ การขนส่ง การจัดการจราจร จัดพื้นที่บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับประชาชนที่มาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าด้วย
กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี นายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงบริเวณพิธีเวลาประมาณ 09.39 น. พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ก่อนเข้าสู่ศาลาการเปรียญเพื่อถวายสักการะพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ และประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่า จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานองค์ผ้าป่าในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายพุ่มผ้าป่า และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดถ้ำเสือ เพื่อร่วมบุญกับนายกรัฐมนตรี อีกทั้งวันดังกล่าวตรงกับวันวิสาขบูชาหรือวันพระใหญ่ด้วย สามารถโอนเงินร่วมทำบุญโดยตรงได้ที่ บัญชี “วัดถ้ำเสือ” เลขที่บัญชี 020433523428 ธนาคารออมสิน สาขาโลตัสกระบี่ ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ หรือทางอีเมล Krabi.Onab@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 หรือร่วมทำบุญในงานวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 นำส่งปัจจัยได้ที่ “คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี”
หากประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร หรือใช้สิทธิลดหย่อนภาษี กรุณาแจ้งรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และที่อยู่ของผู้บริจาค เพื่อดำเนินการผ่านระบบ e-Donation วัดถ้ำเสือ