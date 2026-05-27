ชาวบางกล่ำสุดทนขอ ส.ว.สงขลาช่วย น้ำเซาะถนนเลียบคลอง ร.1 พัง กำแพงกั้นน้ำเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้านริมคลอง ร.1 ใน อ.บางกล่ำ ร้อง ส.ว. เดือดร้อนหนัก ถนนเลียบคลองถูกน้ำเซาะจนดินไหล น้ำหลากปีนี้คงตายอยู่ในบ้าน กำแพงกั้นน้ำพัง ไร้การซ่อมแซม

วันนี้ (27 พ.ค.) ที่ศูนย์ประสานงานสมาชิกวุฒิสภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตัวแทนชาวบ้าน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนแก่นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา กลุ่มสื่อสารมวลชน ว่า เดือดร้อนจากถนนเลียบคลอง ร.1 ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนดินไหลลงไปอยู่ในที่นาของชาวบ้าน ขณะที่กำแพงของคลองก็พังเสียหายเป็นช่องโหว่ 2-3 จุด อยู่ใกล้กัน บางจุดกว้างเกือบ 2 เมตร คนลอดข้ามไปได้ บางจุดประมาณ 50-80 เซนติเมตร จนเห็นระดับน้ำในคลอง ร.1 ชัดเจน และห่างออกไปไม่เกิน 50 เมตร ถนนเลียบคลองถูกน้ำกัดเซาะเช่นกัน น่ากังวลที่ เสาค้ำคันคลองอยู่ในสภาพเอียงเห็นชัดเจน

ขณะที่ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่กับจุดที่กำแพงคลอง ร.1 พังเสียหาย ก็แสดงความกังวลว่าปีนี้หากไม่มีการซ่อมแซมจุดนี้ บ้านของตนก็คงถูกน้ำท่วมสูงมากกว่าปี 2568 ที่น้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร


ด้านนายไชยยงค์ กล่าวว่า ตนได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยริมคลอง ร.1 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ พนังกำแพงกั้นน้ำชำรุดจากน้ำท่วมและกระแสน้ำไหลเชียวกราดปลายปี 68 มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานมาตรวจสอบจุดที่กำแพงพังเสียหายแล้ว และใกล้หน้าฝน พนังกำแพงคลอง ร. 1 ยังไม่ได้ซ่อมแซม หวั่นว่าระดับน้ำจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านจากปลายปี 68 ประมาณ 1 เมตรเป็น 2 เมตร ขอให้หน่วยงานรัฐรีบช่วยเหลือชาวบ้านก่อนที่จะเกิดอันตราย

นายไชยยงค์ กล่าวว่า หลังน้ำท่วมใหญ่ปี 2568 ชาวบ้านก็เดือดร้อนมาก ถึงตอนนี้ผ่านมาเกือบ 6 เดือนแล้ว จุดที่พังเสียหาย โดยเฉพาะข้างบ้านของตน ที่กำแพงเป็นช่องโหว่ ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบ และหากปีนี้น้ำหลากซ้ำอีก จุดนี้จะอันตรายมาก เพราะกำแพงชำรุด และคิดว่าหากไม่เร่งซ่อมแซม ชาวบ้าน หมู่ 2 ต.ท่าช้าง ก็คงจะอยู่ไม่ได้ น้ำคงเอ่อท่วมสูงจนต้องอพยพแน่นอน จึงอยากวิงวอนให้กรมชลประทาน มีคำสั่งเด็ดขาด ให้ช่วยมาดูแลซ่อมแซมจุดนี้ด้วย เพราะว่าทุกหน่วยงานร่วมมือกันหมดแล้ว แต่ชลประทานไม่มีคำตอบให้กับประชาชน ว่าเหตุใดจุดนี้ยังไม่ซ่อมแซม เพราะเหลือเวลาประมาณอีก 4-5 เดือน น้ำกำลังจะมา และหากเพิกเฉยก็ซ่อมไม่ทัน 100%

นายไชยยงค์ กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเลียบคลอง ร.1 ทั้ง 2 ฝั่ง ในพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ พบความเสียหายที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ช่วงน้ำหลากปลายปี 68 โดยบางจุดน้ำกัดเซาะผิวถนนและยางมะตอยลงไปในทุ่งนาและสวนของชาวบ้าน บางจุดก็เป็นรูโหว่ ขณะที่บางจุดอยู่ใกล้กับประตูระบายน้ำ ถนนก็พังเสียหายเป็นเป็นวงกว้าง ส่วนการสัญจร ชาวบ้านรถยนต์ไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านบางจุดได้ ส่วนชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ ก็ต้องไปขี่บนไหล่ของกำแพงกั้นน้ำแทนการขี่บนถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตกหลุมจนรถเสียหลักได้







