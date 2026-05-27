แน่นขนัด! ปชช.แห่เดินทางกลับบ้านร่วมเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลอัฎฮา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่แทบแตก ประชาชนแห่ใช้บริการเดินทางกลับบ้านเพื่อร่วมเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลอัฎฮา โดยเฉพาะรถไฟเส้นทางขาล่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มหมดทุกขบวน
วันนี้ (27 พ.ค.) ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่เดินทางกลับบ้านไปร่วมเทศกาลฮารีรายออีฎิ้ลอัฎฮา หรือ รายอฮัจยี ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (28 พ.ค.69) ซึ่งเป็นศาสนกิจสำคัญของศาสนาอิสลาม หรือที่ชาวไทยมุสลิมเรียกกันว่าวันอีดใหญ่
โดยขบวนรถไฟสายใต้ทั้งรถด่วนรถเร็วที่มาจากกรุงเทพฯ และขบวนรถไฟท้องถิ่นเส้นทางขาล่อง 3 จังหวัดชายแดนใต้เต็มและแน่นทุกขบวน เช่น ขบวนรถไฟท้องถิ่น ขบวนที่463 พัทลุง-สุไหงโก-ลก ซึ่งเข้าสู่ชานชลาสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ในเวลา 08.00 น. มีผู้โดยสารที่มากันเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน และเดินทางส่วนตัว ไปต่อแถวซื้อตั๋วและยืนรอรถไฟจนเต็มชานชาลา และต้องเบียดเสียดกันขึ้นรถไฟ แม้ว่าบางส่วนจะต้องตีตั๋วยืนก็ยอมเพื่อให้กลับถึงบ้านในวันนี้โดยเร็วที่สุด และเตรียมร่วมเฉลิมฉลองวันฮารีรายออีฎิ้ลอัฎฮากับครอบครัว
สำหรับวันฮารีรายออีฎีลอัฏฮาหรือที่ชาวไทยมุสลิมเรียกกันว่า “วันรายอฮัจยี” หรือ “วันอีดใหญ่” หรือ “ฮารีรายอกุรบาน” เป็นวันที่ประชาชาติอิสลามร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกันกับวันที่พี่น้องประชาชาติอิสลามทั่วโลกประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศศาอุดีอาราเบีย และสิ่งสำคัญในวันอีดิ้ลอัฎฮา คือ การเชือดสัตว์เพื่อเป็นพลีทาน หรือทำกุรบาน สำหรับผู้ที่มีกำลังความสามารถหรือมีทุนทรัพย์มากพอ