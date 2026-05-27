เสมียนสาวทวงหนี้เมียช่างแปรรูปไม้ 5 พัน ลูกหนี้ป่วยทางจิตอ้างจ่ายหมดแล้ว เกิดโต้เถียง โมโหคว้ามืดในครัวแทงดับ

ชุมพร - เสมียนสาวทวงหนี้เมียช่างแปรรูปไม้ 5 พันบาท ลูกหนี้มีอาการป่วยทางจิตอ้างได้ฝากเงินจ่ายหนี้ทั้งหมดไปกับพี่สาวแล้ว จนเกิดโต้เถียง โมโหคว้ามืดในครัวแทงเจ้าหน้าที่ดับคาที่
เสมียนสาวบริษัทค้าไม้ท่าแซะ ทวงหนี้ 5 พันบาท ลูกหนี้สาวเกิดมีปากเสียงกันถูกแทงดับ เหตุการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.40 น.วันที่ 26 พ.ค.69 พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ ได้รับรายงานเหตุฆ่ากันตายที่ หจก.ท่าแซะค้าไม้ เลขที่ 17 หมู่ 9 ตำบลท่าแซะ จ.ชุมพร จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.ท.สามารถ แท่นอินทร์ สว.(สอบสวน)สภ.ท่าแซะ
ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานแปรรูปไม้ ที่บริเวณหน้าห้องพักคนงานภายในโรงงานดังกล่าวพบศพทราบชื่อ น.ส.ฐิติรัตน์ ก้องเกียรติพงศ์ อายุ 44 ปี เป็นเสมียนของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว สภาพศพใส่เสื้อยืดคอปกแขนสั้นสีดำ ขาวเกงขายาวสีขาว นอนคว่ำหน้ามีเลือดไหลนองพื้น อยู่บนลานปูนห่างจากห้องพักประมาณ 10 เมตร มีบาดแผลถูกแทงด้วยของแหลมมีคมเข้าที่ราวนมซ้าย 1 แผล ตัดขั้นหัวใจ
ส่วนคู่กรณีที่ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนั่งอยู่ภายในบ้านพักคนงานอยู่ในสภาใจเหม่อลอยเนื้อตัวสั่น เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ ทราบชื่อ น.ส.อรนุช ทองพันธ์ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 146 หมู่ 5 ตำบลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบมีดปลายแหลมยาวประมาณ 13 นิ้ว เปื้อนเลือดทิ้งอยู่พงหญ้าหลังห้องพัก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นผู้ก่อเหตุยังไม่ให้การวกวนไม่รู้เรื่องมากนัก จึงควบคุมตัวไปที่ สภ.ท่าแซะ เพื่อสงบสติก่อน เนื่องจากทราบว่าผู้ก่อเหตุมีอาการหวาดกลัว
ต่อมาเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 27 พ.ค.69) พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.ท่าแซะ ได้นำตัว น.ส.อรนุช ทองพันธ์ ผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำหลังจากได้สงบสติอารมณ์จนมีอาการดีขึ้นแล้ว โดย
น.ส.อรนุช กล่าวต่อว่า ช่วงเกิดเหตุนอนอยู่ภายในห้องพักคนงานของสามี ต่อมา น.ส.ฐิติรัตน์ ผู้ตาย ได้เข้ามาทวงเงินที่ตนเคยกู้ยืมจากผู้ตาย 5,000 บาท แต่ตนได้ยืนยันว่าได้ชำระผ่านให้พี่สาวตนเอาไปให้จนหมดแล้ว แต่ น.ส.ฐิติรัตน์ ยังยืนยันว่าตนยังค้างชำระอยู่ 5,000 บาท จึงได้เกิดการโต้เถียงกันขึ้น ด้วยความโมโหตนจึงได้วิ่งเข้าไปเอามีดปลายแหลมในห้องครัวมาแทงผู้ตายที่บริเวณหน้าอกไป 1 ครั้ง และผู้ตายได้วิ่งหนีออกมาจากห้องพักและล้มฟุบนอนเสียชีวิตบนลานปูนหน้าห้องพักในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีและรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอาอาวุธมีดเปื้อนเลือดที่ตนทิ้งไว้หลังบ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าผู้ก่อเหตุมีบัตรผู้พิการนิ้วชี้ขวาขาด และได้กินยาจากอาการป่วยทางจิตเวชมาประมาณ 7-8 ปี เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุพร้อมอาวุธมีดของกลางส่ง พงส.สภ.ท่าแซะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป