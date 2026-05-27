ฝูงแมลงวันบุกภูเก็ต กระทบการใช้ชีวิตชาวบ้านอย่างหนัก! วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ชาวบ้านภูเก็ต เดือดร้อนหนัก! เมื่อกองทัพแมลงวันบุกมาตอมอาหาร สิ่งของ กระทบการใช้ชีวิตอย่างหนัก ขณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ต ฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงวัน วันละ 2-3 รอบ ก็ยังเอาไม่อยู่ วอนเร่งกำจัด
ในช่วง 2-3 วันมานี้ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสะพานหิน-บ่อแร่ ร่วมทั้งในพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ต ต่างก็ได้รับผบกระทบจากฝูงแมลงวันจำนวนมากที่บินตอมอาหาร สิ่งของ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยเฉพาะร้านอาหารภายในชุมชน ตลาด ที่แมลงวันจำนวนมากบินไปเกาะ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมาก
เพื่อเป็นการป้องกันแมลงวันต่ออาหาร หรือสิ่งของ ชาวบ้านจึงได้นำกาวดักแมลงวันมาวางไว้ หรือบางจุดนำน้ำใส่ถุงมาแขวน เพื่อให้แมลงวันไม่เข้าใกล้ แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้มากนัก ยังคงมีฝูงแมลงวันเข้ามาเกาะอาหารหรือสิ่งของจำนวนมาก ทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเกรงว่าจะได้รับผลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงวัน และแมลง รบกวนอื่น ๆ บริเวณบ่อฝังกลบขยะบ่อที่ 4 และบ่อที่ 5 ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต และตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน หลังจากฝนหยุดตกทิ้งช่วงในบางเวลา โดยทำการฉีดพ่นวันละ 2 – 3 รอบ แต่ก็ยังไม่สามารถกำจัดแมลงวันให้หมดไปได้
เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน มีฝนตกลงมาในพื้นที่ต่อเนื่องทุกวัน เป็นปัจจัยทำให้แมลงวันขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับเป็นฤดูกาลผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน ส่งผลให้มีแมลงรบกวนเป็นจำนวนมาก.